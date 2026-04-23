به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام خانه صمت، آرمان خالقی در جلسه کارزار جبهه کار و تولید ملی با اشاره به اینکه در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو شده است، اظهار کرد: نخستین راهبرد باید حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف خطوط تولید باشد. استمرار فعالیت بنگاه‌ها به معنای حفظ اشتغال، پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز کمبود در بازار است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در چنین شرایطی لازم است نیازهای کشور به شکل دقیق اولویت‌بندی شود. تأمین اقلام اساسی مانند مواد غذایی، محصولات بهداشتی و دارویی در صدر این اولویت‌ها قرار دارد و پس از آن سایر کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم باید در برنامه‌ریزی تولید و توزیع قرار گیرد تا بازار با اختلال مواجه نشود.

خالقی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین تدابیر در حوزه لجستیک و تجارت، طراحی مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات کالا بود، افزود: با توجه به محدودیت‌هایی که در برخی مبادی جنوبی ایجاد شد، مسیرهای جدیدی از طریق سایر مرزها و همکاری با کشورهای همسایه فعال شد تا روند تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات صنعتی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت صنایع مادر از جمله فولاد و پتروشیمی اضافه کرد: برخی از زیرساخت‌های این صنایع در جریان تحولات اخیر آسیب دیدند و همین مسئله موجب کاهش ظرفیت تولید در مقاطعی شد. با این حال، سیاست جایگزینی واردات مواد اولیه و تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت تا از توقف تولید در صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و سایر بخش‌های صنعتی جلوگیری شود.

دبیرکل خانه صمت ایران با اشاره به اهمیت حفظ نیروی کار در شرایط بحران گفت: کارفرمایان در شرایط فعلی تمایلی به تعدیل نیرو ندارند، زیرا نیروی انسانی ماهر یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های تولید است. به همین دلیل لازم است سازوکارهای حمایتی موقت برای واحدهایی که با کاهش تولید یا اختلال در بازار مواجه شده‌اند در نظر گرفته شود تا این بنگاه‌ها بتوانند بدون تعطیلی از دوره بحران عبور کنند.