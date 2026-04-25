کریدورهای جدیدی برای انتقال کالا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و معدن و انرژی و محیطزیست اتاق تهران ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و تقدیر از صنعتگران در مدیریت تولید در این ایام از تلاش‌های دولت برای ظرفیت‌سازی سخن گفت. دهنوی همچنین از ایجاد یک قرارگاه مدیریت جنگ اقتصادی در وزارت صمت خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف جلوگیری از بروز وقفه در چرخه صادرات و واردات اقدامات گوناگونی را انجام داده است که تسریع در ترخیص کالا، افزایش مهلت تعهدات ارزی و تمدید کارت‌های بازرگانی از جمله این اقدامات است.

بر اساس اعلام اتاق تهران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد که کمیته‌هایی ذیل قرارگاه مدیریت جنگ اقتصادی در وزارت صمت ایجاد شده تا تسهیل‌گری در فرایندهای اقتصادی صورت پذیرد. او با بیان این‌که «کمیته تسهیل تجارت پیوندی میان بخش‌خصوصی و دولت را ایجاد می‌کند»‌ نقش بخش‌خصوصی در حفظ زنجیره کالاهای اساسی را پررنگ عنوان کرد.

استفاده از پتانسیل‌ مسیرهای ریلی، جاده‌ای و بنادر شمالی برای انتقال کالا

او با اشاره به اهمیت لجستیک و ارائه راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از توقف زنجیره تامین کالاها تصریح کرد: لجستیک یکی از گلوگاه‌های تجارت در کشور است. در دوران جنگ تحمیلی تلاش شد تا مسیرهای جایگزینی برای ورود کالاها به کشور ایجاد شود. کریدورهای جدیدی برای انتقال کالا انتخاب شده و به‌صورت عملیاتی آزمایش می‌شود. برخی از کریدورهایی که پیش از این بسته بوده‌اند نیز با هدف سهولت در جابه‌جایی کالاها احیا شده‌اند و از مسیرهای ریلی، جاده‌ای و پتانسیل‌ بنادر شمالی در این زمینه بهره برده شد.

به گفته دهقان‌ دهنوی، علاوه‌بر توسعه مسیرهای انتقال کالا به کشور در بخش مقررات نیز مواردی تحت بازبینی قرار گرفت. او ارزآوری، پایداری تولید و تامین نیاز مصرفی جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی کشور دانست و گفت که ممنوعیت صادرات برخی محصولات نیز با هدف تامین نیاز داخل صورت گرفته است.

او نگرانی از کمبود مواد اولیه در انبارها را ناشی از التهاب روانی در بازار عنوان کرد و گفت که تا چند ماه آینده مشکلی در تامین برخی مواد اولیه وجود ندارد.

یکی دیگر از مسائلی است که دهنوی به آن اشاره کرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارز حاصل از صادرات در جهت واردات مواد اولیه بود و او گفت که با ارز حاصل از صادرات می‌توان کالاهای ضروری را به کشور وارد کرد.

هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی، اصلاح سهمیه‌ها در بورس کالا و کنترل رقابت در بازار اقداماتی است که به گفته دهقان دهنوی برای عبور از بحران کنونی انجام شده است. او افزود: به دلیل نبود داده‌های کامل و دقیق از آسیب‌های واردشده به صنایع، وزارت صمت از طریق بازخوردهایی که از فعالان اقتصادی می‌گیرد، فرایندها را اصلاح می‌کند و اولویت‌ها به‌ دلیل عدم‌قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها در حال بازنگری است.

ثبت سفارش حذف می‌شود؟

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه، با بیان اینکه فرمول محاسبه سهمیه مازاد صادراتی، اصلاح می‌شود، افزود: کالاهای گروه یک مشمول سهمیه مازاد صادراتی نیست و این سهمیه صرفا به کالاهای ساخته شده تعلق می‌گیرد.

دهقان‌دهنوی سپس به مسئله ثبت سفارش و مطالبه بخش‌خصوصی مبنی بر حذف این فرآیند از نظام تجاری کشور، اشاره کرد و گفت: حل و فصل این موضوع نیاز به زمان دارد. با این حال، ما در سازمان توسعه تجارت بر این باوریم که صاحبان اصلی ارز، تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان هستند و نه وزارت صمت، بنابراین صاحبان اصلی ارز باید در تعامل و تبادل مستقیم با یکدیگر قرار بگیرند و مداخله‌ای از سوی دولت صورت نگیرد.

او افزود: ثبت سفارش، صرفا یک ابزار آماری است و نه ابزاری در فرآیند تجارت، بنابراین برای رسیدن به این نقش و ساز وکار، هنوز فاصله داریم.

دهقان‌دهنوی همچنین گفت: مرجع تعیین فهرست ممنوعیت‌های صادرات، سازمان توسعه تجارت نیست و این فهرست را از دیگر مراجع دریافت می‌کنیم. با این حال، در تلاش هستیم تا ممنوعیت‌ها در صادرات به حداقل برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سود بازرگانی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر راهکار و پیشنهادهایی برای صفر شدن سود بازرگانی برخی کد تعرفه‌ها مطرح است که در حال بررسی آن هستیم.