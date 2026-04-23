سرهنگ سیدجعفر ساداتی جانشین فرمانده انتظامی گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکم فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ سیدجعفر ساداتی به سمت جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان منصوب شد.

مراسم معارفه وی در جلسه شورای فرماندهی انتظامی استان گلستان با حضور سردار سعید دادگر فرمانده انتظامی استان گلستان و سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندران برگزار شد و در این مراسم حکم انتصاب به سرهنگ ساداتی تقدیم گردید.

در این آیین، مسئولان حاضر ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای نظم و امنیت در استان، برای جانشین جدید فرماندهی انتظامی گلستان در انجام مأموریت‌های محوله آرزوی موفقیت کردند.

بر اساس این گزارش، سرهنگ سیدجعفر ساداتی پیش از این مسئولیت رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان مازندران را برعهده داشته و از نیروهای باسابقه در مجموعه انتظامی کشور به شمار می‌رود.