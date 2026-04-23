برقراری مجدد پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان صدری عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس مجوزصادره توسط سازمان هواپیمایی کشوری و بازگشایی برخی از فرودگاه های سطح کشور پروازهای فرودگاه بیرجند در مسیر تهران-بیرجند-تهران مجدد برقرار شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی ادامه داد: شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ماهان،ایرتور و پارس ایر در حال برنامه ریزی برقراری پروازها عستند.

صدری افزود: طبق اعلام شرکت هواپیمایی ایرتور در هفته جدید میزبان ۴ پرواز از ایرلاین یاد شده خواهیم بود.

صدری افزود: پرواز بیرجند به تهران شرکت هواپیمایی ایرتور شنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۰۷:۰۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد نمود همچنین پرواز روز یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه و پنج شنبه (۶،۷،۸ و ۱۰ اردیبهشت) ایرلاین یاد شده شده ساعت ۰۷:۳۰ از تهران و ساعت ۱۰:۰۰ از بیرجند به سمت تهران انجام خواهد پذیرفت.

صدری همچنین از در حال رایزنی بودن برای برقراری پروازهای مسیر مشهد-بیرجند-مشهد خبر داد و اعلام کرد که به محض نهایی شدن هماهنگی‌ها، زمان‌بندی آن به اطلاع مسافران خواهد رسید.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: پروازها به صورت هفتگی و طبق مجوز سازمان هواپیمایی کشوری برنامه ریزی و برقرار و اطلاع رسانی خواهد شد وی افزود: تداوم برقراری پروازها ملزم به استقبال مسافرین ارجمند است.