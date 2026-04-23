۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

برقراری مجدد پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند

برقراری مجدد پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند

بیرجند- مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی از برقراری مجدد پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان صدری عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس مجوزصادره توسط سازمان هواپیمایی کشوری و بازگشایی برخی از فرودگاه های سطح کشور پروازهای فرودگاه بیرجند در مسیر تهران-بیرجند-تهران مجدد برقرار شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی ادامه داد: شرکت های هواپیمایی ایران ایر، ماهان،ایرتور و پارس ایر در حال برنامه ریزی برقراری پروازها عستند.

صدری افزود: طبق اعلام شرکت هواپیمایی ایرتور در هفته جدید میزبان ۴ پرواز از ایرلاین یاد شده خواهیم بود.

صدری افزود: پرواز بیرجند به تهران شرکت هواپیمایی ایرتور شنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۰۷:۰۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد نمود همچنین پرواز روز یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه و پنج شنبه (۶،۷،۸ و ۱۰ اردیبهشت) ایرلاین یاد شده شده ساعت ۰۷:۳۰ از تهران و ساعت ۱۰:۰۰ از بیرجند به سمت تهران انجام خواهد پذیرفت.

صدری همچنین از در حال رایزنی بودن برای برقراری پروازهای مسیر مشهد-بیرجند-مشهد خبر داد و اعلام کرد که به محض نهایی شدن هماهنگی‌ها، زمان‌بندی آن به اطلاع مسافران خواهد رسید.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: پروازها به صورت هفتگی و طبق مجوز سازمان هواپیمایی کشوری برنامه ریزی و برقرار و اطلاع رسانی خواهد شد وی افزود: تداوم برقراری پروازها ملزم به استقبال مسافرین ارجمند است.

