فرودگاه قشم آماده ازسرگیری پروازها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد توکلی از آمادگی فرودگاه قشم برای ازسرگیری پروازها خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پایداری شرایط امنیتی منطقه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه قشم آماده برقراری مجدد پروازهاست.

توکلی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: برنامه پروازی فرودگاه قشم در روزهای آینده و در مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: برقراری پروازها پس از نهایی‌شدن هماهنگی‌های عملیاتی و اعلام برنامه شرکت‌های هواپیمایی انجام خواهد شد.