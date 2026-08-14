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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

فرودگاه قشم آماده ازسرگیری پروازها شد

فرودگاه قشم آماده ازسرگیری پروازها شد

بندرعباس- سرپرست فرودگاه بین‌المللی قشم از آمادگی این فرودگاه برای ازسرگیری پروازها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد توکلی از آمادگی فرودگاه قشم برای ازسرگیری پروازها خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پایداری شرایط امنیتی منطقه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه قشم آماده برقراری مجدد پروازهاست.

توکلی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: برنامه پروازی فرودگاه قشم در روزهای آینده و در مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: برقراری پروازها پس از نهایی‌شدن هماهنگی‌های عملیاتی و اعلام برنامه شرکت‌های هواپیمایی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6916462

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