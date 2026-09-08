  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۴

برنامه پروازی فرودگاه شهید کاوه؛ ۶ پرواز تهران - بیرجند در هفته چهارم

برنامه پروازی فرودگاه شهید کاوه؛ ۶ پرواز تهران - بیرجند در هفته چهارم

بیرجند- مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری ۶ پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران طی هفته چهارم شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیدی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامه پروازی فرودگاه بیرجند، از شنبه ۲۱ تا جمعه ۲۷ شهریورماه، در مجموع ۶ پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت : برنامه این پروازها برای روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه تنظیم شده است.

وی گفت: کلیه پروازهای این هفته در سیستم‌های فروش شرکت‌های هواپیمایی باز شده و امکان خرید بلیت برای مسافران وجود دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی در پایان اظهار کرد: تداوم پروازها بستگی به استقبال مسافرین و میزان تقاضا برای سفرهای هوایی دارد.

کد مطلب 6940712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها