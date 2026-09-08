برنامه پروازی فرودگاه شهید کاوه؛ ۶ پرواز تهران - بیرجند در هفته چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیدی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامه پروازی فرودگاه بیرجند، از شنبه ۲۱ تا جمعه ۲۷ شهریورماه، در مجموع ۶ پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت : برنامه این پروازها برای روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و جمعه تنظیم شده است.

وی گفت: کلیه پروازهای این هفته در سیستم‌های فروش شرکت‌های هواپیمایی باز شده و امکان خرید بلیت برای مسافران وجود دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی در پایان اظهار کرد: تداوم پروازها بستگی به استقبال مسافرین و میزان تقاضا برای سفرهای هوایی دارد.