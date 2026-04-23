بانوان در حفظ وحدت ملی پیشتاز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجتبی غفورپوردر مراسم «رزمایش و رژه اقتدار بانوان نقش آفرین اقشار بسیج» که در کوی سیدی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: این حضور شما بانوان در شرایط خاص و در کف خیابان، نشاندهنده درک درست از موقعیت و نقشآفرینی مؤثر در صحنههای مختلف کشور است.
فرمانده اسبق لشکر عملیاتی مردمپایه پنج نصر با اشاره به شرایط جنگی اخیر افزود: در جنگ تحمیلی اخیر که دشمن برای سومین بار به دنبال ضربه زدن به کشور بود، مردم ایران از هر قشر و جایگاهی، با شناخت دقیق تکلیف خود وارد میدان شدند و نشان دادند که در دفاع از کشور، تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.
وی با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح تصریح کرد: به لطف الهی و با اتکا به توان داخلی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند در این نبرد، معادلات دشمن را برهم بزنند و اجازه هیچگونه تعرضی به خاک کشور را ندهند؛ بهگونهای که امروز دشمن با وجود بهرهگیری از پیشرفتهترین تجهیزات نظامی، در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.
غفورپور ادامه داد: دشمن در این جنگ از تمام ظرفیتهای خود استفاده کرد، اما مقاومت بیش از ۵۰ روزه ملت ایران، آنها را به جایی رسانده که امروز به دنبال آتشبس هستند و این خود نشاندهنده برتری جبهه مقاومت است.
فرمانده اسبق لشکر پنج نصر با بیان اینکه «جبهه نظامی امروز در وضعیت کنترلشده قرار دارد» خاطرنشان کرد: آنچه در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد، فعال بودن جبهه اجتماعی و حضور مردم در صحنه است؛ چرا که دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تمرکز خود را بر جنگ شناختی و ایجاد اختلاف در جامعه قرار داده است.
وی با اشاره به نقش برجسته بانوان در این عرصه گفت: در بررسی میدانی تجمعات، بهوضوح دیده میشود که بانوان نهتنها حضور پررنگتری دارند، بلکه از نظر کیفیت و اثرگذاری نیز پیشتاز هستند و بهعنوان افسران اصلی جبهه اجتماعی ایفای نقش میکنند.
غفورپور تأکید کرد: مهمترین مأموریت امروز مردم، بهویژه بانوان، حفظ وحدت و انسجام ملی است و باید نسبت به هرگونه شعار یا اقدامی که بوی تفرقه میدهد، هوشیار بود؛ چرا که دشمن دقیقاً به دنبال ایجاد شکاف در این جبهه است.
فرمانده اسبق لشکر عملیاتی مردمپایه پنج نصر با اشاره به وعده پیروزی ملت ایران اظهار کرد: با استمرار این حضور آگاهانه و با اتکا به هدایتهای رهبری، ملت ایران بهزودی طعم پیروزی را خواهد چشید و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
نظر شما