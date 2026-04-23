به گزارش خبرگزاری مهر، رژه اقتدار بانوان نقش‌آفرین اقشار بسیج صبح پنجشنبه با حضور گسترده مردم، مسئولان کشوری و لشکری و مشارکت بانوان بسیجی از اقشار گوناگون بسیج برگزار شد و بار دیگر نشان داد که زنان این سرزمین، همواره در خط مقدم حمایت از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی حضور دارند.

سرهنگ پاسدار پهلوان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کمیل، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت این حضور اظهار کرد: این رژه باشکوه، پیام روشنی از بصیرت، آمادگی و ولایت‌مداری بانوان این منطقه است که در راستای تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، برگزار شده است.

وی افزود: بانوان بسیجی در طول تاریخ انقلاب اسلامی، از دوران دفاع مقدس تا امروز، همواره به‌عنوان پشتیبانان اصلی جبهه مقاومت نقش‌آفرینی کرده‌اند و امروز نیز در میدان‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و حتی عرصه‌های نوین جنگ ترکیبی، حضوری فعال و اثرگذار دارند.

در این آیین معنوی، گروه های مختلف اقشار بسیج اعم از گردان های نمونه کوثر، بسیج سازندگی، جامعه پزشکی و... با اجرای رژه‌ای منظم، حمل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و نمایش آمادگی، اقتدار و انسجام، بار دیگر توانمندی‌های خود را در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی به رخ کشیدند.

این حضور پررنگ، تنها یک نمایش نمادین نبود، بلکه پیامی صریح و قاطع به دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می‌رود؛ پیامی مبنی بر اینکه زنان ایرانی، دوشادوش مردان، در تمامی عرصه‌ها از جمله آنچه امروز به‌عنوان جنگ ترکیبی یا «جنگ تحمیلی سوم» شناخته می‌شود، حضوری آگاهانه و فعال دارند و هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای انقلابی و ضد استکباری، بر تداوم راه شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و همچنین تبعیت محض از ولایت فقیه تأکید کردند.

رژه اقتدار بانوان بسیج در مشهد، جلوه‌ای از حقیقتی ماندگار بود؛ اینکه زنان این سرزمین نه‌تنها همراه، بلکه پیش‌برنده جریان مقاومت و پیشرفت هستند و در بزنگاه‌های حساس، به‌عنوان پشتوانه‌ای مستحکم برای نظام اسلامی ایفای نقش می‌کنند.