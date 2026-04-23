به گزارش خبرگزاری مهر، رویا حیدرزادهدر مراسم رژه اقتدار اقشار بسیج در کوی سیدی مشهد با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه «دفاع مقدس سوم» خواند، اظهار کرد: ملت ایران در مواجهه با تهاجم دشمنان، بار دیگر نشان دادند که از چه پیشینه عمیق فرهنگی، دینی و تمدنی برخوردارند و در بزنگاههای تاریخی بهخوبی نقشآفرینی میکنند.
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور با بیان اینکه دشمن در این مرحله نیز با طراحیهای پیچیده به دنبال تضعیف کشور بود، افزود: اما مردم ایران، اعم از مسئول و غیرمسئول، درک درستی از شرایط داشتند و هرکدام خود را در قبال کشور مسئول دانستند؛ از مادران و زنان خانهدار تا رزمندگان خط مقدم، همه با شناخت تکلیف، در جایگاه خود ایفای نقش کردند.
وی با تأکید بر سه ساحت «میدان، دیپلماسی و جامعه» به عنوان ارکان اصلی عبور از بحران تصریح کرد: در میدان، نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش با اقتدار کامل از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و اجازه کوچکترین تعرضی به خاک ایران را ندادند و توانستند معادلات نظامی دشمن را برهم بزنند.
حیدرزاده ادامه داد: در عرصه دیپلماسی نیز، مسئولان با پشتوانه همین حضور مردمی، توانستند مواضع جمهوری اسلامی را با اقتدار در سطح بینالمللی مطرح کنند و از حقوق ملت ایران دفاع نمایند.
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به نقش مردم در کف جامعه خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در خیابانها و صحنههای اجتماعی، مهمترین پشتوانه برای نیروهای مسلح و تصمیمگیران کشور است؛ این حضور به دشمن نشان داد که ملت ایران در برابر فشارها و جنگ روانی، متحد و ایستاده است.
وی با تأکید بر نقش زنان در این میدان گفت: زنان ایرانی همواره در بزنگاههای تاریخی نقشآفرین بودهاند و امروز نیز در کنار مردان، در خط مقدم جبهه فرهنگی و اجتماعی حضور دارند؛ آنان علاوه بر نقشآفرینی مستقیم، تربیتکننده نسلی مؤمن، مقاوم و انقلابی هستند.
حیدرزاده افزود: اگرچه جهاد به معنای نظامی برای زنان واجب نشده، اما آمادگی، بصیرت و حضور آنان در صحنه، نقشی تعیینکننده در تقویت جبهه داخلی و پشتیبانی از جبهه مقاومت دارد.
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به شکست راهبردهای دشمن تصریح کرد: دشمنان تصور میکردند میتوانند با فشارهای چندجانبه، ملت ایران را دچار تردید و عقبنشینی کنند، اما حضور آگاهانه مردم، تمامی این محاسبات را برهم زد و نشان داد که این ملت در مسیر خود استوار است.
وی با تقدیر از حضور مردم گفت: افتخار جمهوری اسلامی به همین مردم است؛ مردمی که در هر شرایطی پای کار انقلاب ایستادهاند و با عمل به تکلیف، زمینه عزت و سربلندی ایران اسلامی را فراهم کردهاند.
