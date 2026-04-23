به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه سعید کریمی در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از پروژههای سامانه گرمسیری در شهرستان سرپلذهاب، از تحول بنیادین در اراضی دیم غرب این استان خبر داد و اظهار کرد: با اجرای سامانه عظیم گرمسیری، گام بلندی در جهت مدرنسازی بخش کشاورزی و همچنین ایجاد باغات مدرن و پیشرفته در منطقه برداشته شده است که به معنای واقعی کلمه، معیشت کشاورزان را دگرگون میکند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح جزئیات فنی این پروژه ملی و استراتژیک، افزود: سامانه گرمسیری در مجموع حدود ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش شبکههای آبیاری قرار میدهد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که بدانیم پیش از این، ۵۰ درصد این زمینها کاملاً دیم بوده و مابقی اراضی نیز با منابع آبی ناپایدار و متزلزل مدیریت میشدند، اما اکنون با ورود آب این سامانه، پایداری منابع آبی به طور کامل تضمین شده است.
وی با اشاره به تخصیص ۱۱ هزار هکتار از این اراضی مستعد به طرحهای بزرگ سرمایهگذاری، تصریح کرد: یکی از بخشهای درخشان و امیدآفرین این پروژه، ایجاد واحدهای تولیدی کلان و باغات مدرن است. در حال حاضر ۲ هزار هکتار از این اراضی در اختیار هلدینگ کشاورزی ماهان قرار گرفته است که عملیات تبدیل آن به باغات مدرن خرمای تجاری و گردوی پکان با سرعت و کیفیت بالایی در حال انجام است و مابقی اراضی این بخش نیز در مسیر تشریفات قانونی برای واگذاری به سرمایهگذاران توانمند قرار دارد.
کریمی با تأکید بر اینکه تاکنون ۱۸ هزار هکتار از مجموع کل پروژه سامانه گرمسیری به بهرهبرداری کامل رسیده و در اختیار کشاورزان بومی منطقه قرار گرفته است، بیان کرد: مشاهدات میدانی و گزارشهای تخصصی حاکی از یک انقلاب واقعی در کشاورزی شهرستانهای غربی استان است. سامانه گرمسیری، کشاورزی غرب کرمانشاه را به قطب تولید محصولات مدرن تبدیل کرده و سیمای منطقه از اراضی خشک و دیم به یک قطب سرسبز تولید محصولات آبی تغییر یافته است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به چشمانداز آینده این طرح، خاطرنشان کرد: در صورت تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات لازم، کل ۳۳ تا ۳۴ هزار هکتار اراضی پیشبینی شده در این طرح، ظرف یک سال زراعی آینده به طور کامل زیر بار شبکه خواهد رفت. تحقق این امر مهم، منجر به افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار تنی تولیدات کشاورزی در سطح استان کرمانشاه خواهد شد که علاوه بر جهش اقتصادی منطقه، تأثیری مستقیم و ملموس بر معیشت خانوارها و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور خواهد داشت.
