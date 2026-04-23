  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

واکنش اطلاعات سپاه به وضعیت آشفتهٔ سیاسی در آمریکا

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با اشاره به وضعیت آشفته سیاسی در آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی این کشور را مورد سوال قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیام در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وضعیت آشفته سیاسی در آمریکا واکنش نشان داده و نوشت: رئیس دولت آمریکا در حالی از تفرقه در ایران حرف می‌زند که در طول ۵۰ روز جنگ:
محبوبیتش به ۳۵ درصد ریزش کرده، ۶ مقام سیاسی و امنیتی و ۲۰ ژنرال نظامی استعفا کرده‌اند. ده‌ها نماینده کنگره و سنا از عملکردش به‌شدت انتقاد کرده‌اند. ۶ حامی رسانه‌ای سرسختش از همراهی با او عذرخواهی کرده‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تصمیم ندارد دولت را از دالان اطلاعات غلط خارج کند؟!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها