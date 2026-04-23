واکنش اطلاعات سپاه به وضعیت آشفتهٔ سیاسی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیام در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وضعیت آشفته سیاسی در آمریکا واکنش نشان داده و نوشت: رئیس دولت آمریکا در حالی از تفرقه در ایران حرف می‌زند که در طول ۵۰ روز جنگ:

محبوبیتش به ۳۵ درصد ریزش کرده، ۶ مقام سیاسی و امنیتی و ۲۰ ژنرال نظامی استعفا کرده‌اند. ده‌ها نماینده کنگره و سنا از عملکردش به‌شدت انتقاد کرده‌اند. ۶ حامی رسانه‌ای سرسختش از همراهی با او عذرخواهی کرده‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تصمیم ندارد دولت را از دالان اطلاعات غلط خارج کند؟!