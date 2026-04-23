کلانتری: حرم شاهچراغ(ع) دانشگاه بزرگ معرفت و ولایت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در جمع خادمان حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به فضیلت زیارت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: طبق روایات، زیارت فرزندان رسول خدا(ص) در حقیقت زیارت خود پیامبر(ص) و نشانه‌ای از وفاداری و حرکت در مسیر اسلام ناب محمدی است.

وی با بیان اینکه زیارت حضرت احمد بن موسی(ع) مصداقی از ابراز محبت و ولایت‌مداری است، ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) مسیر عشق به اهل‌بیت(ع) را برای امت اسلامی روشن کرده‌اند و تعظیم و تکریم حرم‌های اهل‌بیت(ع) در حقیقت اعلام تعهد به مسیر راستین اسلام است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به نامگذاری این آستان به عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: این عنوان یک مدال افتخار برای مردم شیراز و استان فارس است؛ چرا که در کشور امام زمان(عج)، پس از حرم مطهر امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س)، این آستان مقدس جایگاه سوم را دارد.

کلانتری تصریح کرد: وقتی جایگاه این حرم، جایگاهی ملی است، نگاه خادمان و مسئولان نیز باید ملی باشد؛ نه منطقه‌ای و محلی. تراز این حرم، تراز کشوری است و همه باید برای معرفی آن در سراسر ایران و جهان اسلام تلاش کنند.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت احمد بن موسی(ع) در حمایت از ولایت، گفت: عظمت حضرت احمد بن موسی(ع) به عنوان «امین ولایت» حقیقتاً کم‌نظیر است؛ شخصیتی که تمام زندگی خود را در مسیر حمایت از امام رضا(ع) و ولایت صرف کرد و در این راه مظلومانه به شهادت رسید.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: حرکت حضرت احمد بن موسی(ع) از مدینه به ایران، همراه با تحمل سختی‌های فراوان و تقدیم عزیزان در راه دفاع از ولایت بود و همین ولایت‌مداری، شجاعت و ایستادگی موجب شد این بارگاه منور چنین جایگاه عظیمی در ایران اسلامی پیدا کند.

کلانتری با تأکید بر اینکه خادمان این آستان نیز باید در تراز ملی خدمت کنند، بیان کرد: خادم حرم اهل‌بیت(ع) باید در نظم، اخلاق، تکریم زائر، رعایت قوانین و حضور در دوره‌های آموزشی در شأن این جایگاه ملی باشد.

وی حرم مطهر شاهچراغ(ع) را «دانشگاه اهل‌بیت(ع)» توصیف کرد و گفت: اینجا فقط یک مکان زیارتی نیست، بلکه یکی از بزرگ‌ترین مراکز معنویت، معرفت‌افزایی و انتقال فرهنگ ولایت در کشور است و زائر باید از نظر معنوی، معرفتی و انقلابی با دست پر از این حرم خارج شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به ارادت ویژه رهبر معظم انقلاب به حضرت احمد بن موسی(ع)، خاطرنشان کرد: نقل سلام رهبر معظم انقلاب به حضرت احمد بن موسی(ع)، نشان‌دهنده عظمت جایگاه این امامزاده جلیل‌القدر است.

کلانتری در پایان با قدردانی از خادمان، مسئولان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، ابراز امیدواری کرد که همه خدمتگزاران بتوانند زینت اهل‌بیت(ع) باشند و خدمات آنان مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.