کلانتری: «جنگ رمضان» نقطه شکست هیمنه آمریکا بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری شامگاه چهارشنبه در جلسه با خادمان حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی سوم گفت: این جنگ برای امت اسلامی در داخل و خارج از کشور، مصیبت‌بار و همراه با حوادث گوناگون بوده است.

وی با تسلیت شهادت مظلومانه مقام معظم رهبری این ضایعه را فقدان شخصیتی عظیم و بی‌بدیل برای جهان اسلام و بشریت دانست و افزود: ایشان بیش از سه دهه با تدبیر، شجاعت، تعبد و اخلاص، هدایت امت اسلامی را بر عهده داشتند.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به سابقه دشمنی‌های آمریکا با ایران تصریح کرد: در طول تاریخ، کشور ما بارها با دشمنی‌های آمریکا مواجه بوده، اما جنگ رمضان نخستین رویارویی رسمی و مستقیم با استکبار جهانی به شمار می‌رود که در جنگ تحمیلی هشت‌ساله و همچنین جنگ دوازده‌روزه، آمریکا به‌صورت غیرمستقیم حضور داشت، اما در این نبرد، به‌طور آشکار و همه‌جانبه وارد میدان شد.

وی ادامه داد: سران آمریکا با تصور غلط، گمان می‌کردند ایران نیز همچون برخی کشورها ظرف مدت کوتاهی تسلیم خواهد شد، اما این محاسبه به شکست انجامید.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، وی را دارای روحیه‌ای فرعونی توصیف کرد و گفت: همان‌گونه که فرعون در برابر اراده الهی نابود شد، دشمنان امروز نیز با شکست مواجه شدند. ترامپ با جهالت از نابودی ایران سخن گفت، اما در نهایت با شکستی سنگین روبه‌رو شد و حتی متحدانش نیز حاضر به همراهی با او نشدند.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه جنگ رمضان در کنار خسارات، دستاوردهای مهمی به همراه داشت، افزود: جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل خود را برای چنین مواجهه‌ای آماده کرده بود؛ از توسعه توان موشکی و پهپادی گرفته تا تقویت سامانه‌های پدافندی و تجهیزات نظامی.

وی ادامه داد: مهم‌تر از همه این عوامل، هدایت‌های رهبری، ایمان رزمندگان و حضور مردم بصیر در صحنه بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی جبهه حق ایفا کرد.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه گفت: برخلاف تصور دشمن که انتظار ناآرامی داخلی داشت، مردم با حضور در میدان، از نظام و تمامیت ارضی کشور حمایت کردند و این حضور، یکی از عوامل اصلی شکست دشمن شد.

وی افزود: آمریکا امروز قادر به بازگشت به شرایط پیش از جنگ نیست و تلاش برای نمایش پیروزی، تغییری در واقعیت افول جایگاه این کشور ایجاد نخواهد کرد. اظهارات کشورهای اروپایی درباره لزوم کاهش وابستگی به آمریکا نیز نشانه‌ای از این افول است.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حرم مطهر اشاره کرد و گفت: از ابتدای جنگ، ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ رمضان تشکیل و با مشارکت خیرین، حمایت از خانواده‌های شهدا، آسیب‌دیدگان و رزمندگان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم سوگواری، برنامه‌های تبیینی، حضور خدام در اجتماعات مردمی و سفر به شهرستان‌ها از جمله این اقدامات بوده و این روند همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام کلانتری همچنین از برگزاری مستمر جلسات جهاد تبیین خبر داد و افزود: تولید محتوا برای پاسخ به شبهات و تبیین واقعیت‌ها در فضای مجازی و انتشار بروشورهای مختلف از دیگر اقدامات این مجموعه است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم صیانت از نعمت‌های الهی گفت: وعده الهی بر پیروزی حق استوار است و در صورت استقامت در مسیر الهی، گره‌ها گشوده و قله‌های پیش‌رو فتح خواهد شد.