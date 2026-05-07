تلفیق اخلاق و علم، رمز ماندگاری مفاخر علمی فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشاریفر ظهر پنجشنبه در این آیین رونمایی از سردیس جمعی از نخبگان و استادان برجسته فارس با اشاره به جایگاه والای علمی و اخلاقی مشاهیر این استان گفت: امروز بهمناسبت پاسداشت خدمات و تلاشهای علمی دانشمندان این سرزمین گرد هم آمدهایم؛ اما این رویداد فرهنگی، نه فقط تجلی ارادت و احترام ما به بزرگان، بلکه الگویی الهامبخش برای نسلهای آینده است؛ نسلی که در مسیر تعلیم، تعلم و خدمت به مردم گام برمیدارند.
وی با تأکید بر شناخت نزدیک خود از بیشتر چهرههایی که قرار است سردیس آنان رونمایی شود، ویژگی بارز این نخبگان را فراتر از توانمندیهای علمی دانست و افزود: خصوصیات اخلاقی و رفتاری این عزیزان بسیار برجسته است. آنچه این افراد را متمایز میکند، ویژگی چندبعدی آنان است؛ آنها عشق و علاقه را با تعلیم و تربیت آمیختهاند و همواره بهعنوان الگوهای اخلاقی در دانشگاه مطرح بودهاند.
رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه پشتکار، تعهد به کار و احساس مسئولیت اجتماعی این دانشمندان، نه تنها نام دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بلکه نام شهر شیراز و ایران را سربلند کرده است، اظهار کرد: خوشبختانه این مراسم با هفته شیراز مصادف شده که فرصت مغتنمی برای توجه هرچه بیشتر به میراث فرهنگی و علمی این خطه است.
افشاریفر در ادامه با قدردانی ویژه از اقدام ارزشمند شهردار شیراز تصریح کرد: خوشبختانه پاسداشت مشاهیر و اساتید برجسته بهعنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری قرار گرفته است. امروز با این اقدام ارزشمند، میراث علمی و فرهنگی این عزیزان برای همیشه در حافظه فرهنگی شهر و دل ما جاودانه شد.
وی در پایان ضمن آرزوی سلامت و شادکامی برای استادان پیشکسوت، ابراز امیدواری کرد که این حرکت فرهنگی، الهامبخش نیازها و حرکتهای بعدی دانشجویان و نسلهای آینده دانشگاهیان باشد تا بتوانند راه و روش بزرگان را به ویژه در زمینه اخلاق حرفهای و رفتار متعهدانه، سرلوحه کار خود قرار دهند.
