شاهچراغ (ع)؛ چراغ همیشه روشن ولایت در قلب ایران اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شیراز، این شهر ادب، عرفان و دیانت، سالهاست که با نام حضرت شاهچراغ(ع) شناخته میشود؛ شهری که در پرتو وجود این امامزاده عظیمالشأن، هویتی معنوی یافته و از دیرباز، در کنار آوازه شعر و فرهنگ، به عنوان یکی از مهمترین قطبهای زیارتی کشور مطرح بوده است.
امروز، در سالروز بزرگداشت این چهره تابناک آسمان ولایت، صحن و سرای مطهرش بار دیگر غرق در شور و شعور حسینی و رضوی است؛ زائرانی از اقصی نقاط کشور با دلهایی سرشار از ارادت، قدم در این آستان ملکوتی میگذارند تا در سایهسار کرامتش، آرامش، امید و توسل را جستوجو کنند.
حضرت احمدبن موسی(ع)، تنها یک امامزاده جلیلالقدر نیست؛ او نماد وفاداری، بصیرت، ایثار و ولایتمداری است.
تاریخ گواه است که ایشان در مسیر دفاع از ولایت و همراهی با امام زمان خویش، حضرت امام رضا(ع)، قدم در راهی نهاد که پایانش شهادت و جاودانگی بود.
حرکت ایشان از مدینه به سوی خراسان برای دیدار و یاری برادر بزرگوارشان، نه یک سفر عادی، بلکه هجرتی آگاهانه در مسیر حق و حقیقت بود؛ هجرتی که در نهایت، با شهادت ایشان در شیراز و دفن پیکر مطهرشان در این شهر، شیراز را به حریم امن دوستداران اهلبیت(ع) بدل ساخت.
حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در طول تاریخ، تنها یک مکان زیارتی نبوده است؛ این بارگاه منور همواره نقشآفرین عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و انقلابی بوده و در برهههای حساس، به عنوان سنگری برای ترویج معارف دینی، بصیرتافزایی، انسجام اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت و ولایتمداری ایفای نقش کرده است.
امروز نیز این آستان مقدس، با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و خدماتی، به دانشگاهی بزرگ برای معرفت، تربیت نسل مؤمن و ترویج سبک زندگی اسلامی تبدیل شده است.
سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع)، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای بازخوانی سیره نورانی این شخصیت کمنظیر، تأمل در سبک زندگی ولایی ایشان و مرور برکات بیشمار حضور این آستان مقدس در جغرافیای فرهنگی و معنوی ایران اسلامی. روزی برای آنکه مردم، مسئولان، خادمان و دلدادگان اهلبیت(ع)، بار دیگر گرد محور ولایت جمع شوند و از این سرچشمه نور، جرعهای معرفت و بصیرت بنوشند.
امروز، شیراز بیش از همیشه بوی زیارت میدهد؛ صدای نقارهها، زمزمه دعاها، اشکهای شوق زائران و برق نگاه عاشقان، همه و همه روایتگر حقیقتی روشن است؛ اینکه شاهچراغ(ع) نه فقط چراغ شهر شیراز، بلکه چراغ راه دلهای عاشق و مشعل فروزان ولایت در ایران اسلامی است.
شاهچراغ(ع)؛ دانشگاه بزرگ بندگی، ولایتمداری و خدمت به مردم است
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه معنوی و تاریخی حضرت احمدبن موسی(ع) اظهار کرد: بارگاه منور حضرت شاهچراغ(ع) از دیرباز محل عبادت، بندگی خداوند، دستگیری از نیازمندان و انجام کار خیر بوده و سیره عملی این امامزاده بزرگوار نیز سرشار از جلوههای انساندوستی و کرامت است.
وی با بیان اینکه یکی از شاخصترین جلوههای کرامت حضرت شاهچراغ(ع)، آزاد کردن هزار بنده در راه خدا بود، افزود: همین ویژگی والا سبب شده است که نام و یاد ایشان در آثار علما و بزرگان دین با احترام ویژهای همراه باشد؛ چنانکه علامه بحرالعلوم در منظومه رجالیه از حضرت احمدبن موسی(ع) با عظمت یاد کرده و ایشان را به دلیل این اقدام بزرگ ستوده است.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به سنت دیرینه مردم شیراز در تکریم این امامزاده جلیلالقدر ادامه داد: مردم شیراز هر ساله با برگزاری آئینهای ویژه، عشق و ارادت خود را به حضرت احمدبن موسی(ع) ابراز میکنند؛ آئینهایی که امروز به بخشی از هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی این شهر تبدیل شده و بازتاب آن در سطح ملی و حتی بینالمللی دیده میشود.
«امین ولایت» ویژگی برجسته حضرت شاهچراغ(ع) است
کلانتری در ادامه با تبیین مهمترین ویژگی شخصیتی حضرت شاهچراغ(ع) گفت: برجستهترین ویژگی حضرت، «امین ولایت» بودن ایشان است. پس از شهادت امام موسی کاظم(ع)، هنگامی که مردم مدینه برای بیعت نزد حضرت احمدبن موسی(ع) آمدند، ایشان با صراحت، شجاعت و بصیرت، حضرت علیبنموسیالرضا(ع) را به عنوان امام و خلیفه برحق معرفی کردند و با خطبهای فصیح و روشنگرانه، مردم را به بیعت با امام رضا(ع) فراخواندند.
وی اضافه کرد: حضرت احمدبن موسی(ع) پس از آن نیز تا پایان عمر مبارکشان، همواره در کنار امام رضا(ع) بودند و با تمام وجود از امام زمان خود حمایت کردند؛ همراهی و وفاداریای که سبب شد ایشان به «ابوالفضل امام رضا(ع)» شهرت یابند. سفر حضرت به ایران نیز در امتداد همین مسیر ولایتمداری و برای یاری امام هشتم(ع) بود.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به آثار و برکات حضور این امامزاده در شیراز تصریح کرد: حضور حضرت احمدبن موسی(ع) در شیراز، چه در زمان حیات و چه پس از شهادت، منشأ خیرات و برکات فراوانی برای فارس و سراسر ایران اسلامی بوده است؛ بهگونهای که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز شیراز را در بالاترین طراز تلفیق دین، حماسه و هنر معرفی کردهاند و این جایگاه را متأثر از وجود حضرت شاهچراغ(ع) دانستهاند.
کلانتری در پایان تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از سیره حضرت شاهچراغ(ع) است و باید عشق به اهلبیت(ع)، وفاداری به ولایت، اخلاقمداری، خدمت به مردم و سبک زندگی اسلامی را از این شخصیت بزرگ بیاموزد و در متن زندگی فردی و اجتماعی جاری سازد.
شاهچراغ(ع) پرچمدار جهاد تبیین در عصر اختناق عباسی بود
حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه ممتاز حضرت احمدبن موسی(ع) در تاریخ تشیع اظهار کرد: حضرت شاهچراغ(ع) تنها یک شخصیت منتسب به خاندان امامت نبودند، بلکه در زمانهای که حقیقت در سایه سیاستهای پیچیده عباسیان در حال فراموشی بود، به عنوان پرچمدار روشنگری و تبیین وارد میدان شدند.
وی با اشاره به شرایط دشوار جامعه اسلامی پس از شهادت امام موسی کاظم(ع) افزود: پس از شهادت آن امام همام در زندان هارونالرشید، شیعیان وارد دورهای پرتنش شدند؛ از یک سو فشار بیرونی دستگاه خلافت و از سوی دیگر تحریفها و شبههافکنیهای درونی، مسیر جامعه اسلامی را تهدید میکرد و بیش از هر زمان، نیاز به روشنگری احساس میشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: حضرت احمدبن موسی(ع) در چنین فضایی، به دلیل جایگاه علمی، وثاقت در نقل حدیث، اخلاق نیکو و اعتماد عمومی مردم، توانستند نقشی اثرگذار در هدایت افکار عمومی ایفا کنند و حقیقت امامت را برای مردم تبیین کنند.
ولدان با اشاره به دوران حکومت مأمون عباسی تصریح کرد: عصر مأمون، دورهای پیچیدهتر برای جریان امامت بود؛ چراکه مأمون با سیاستهای نرم و حسابشده، تلاش میکرد روایتهای انحرافی و ابهامآلود نسبت به جایگاه امام رضا(ع) ایجاد کند، اما حضرت شاهچراغ(ع) با شناخت دقیق از شرایط زمانه، سکوت نکردند و با روشنگری مستمر، مردم را نسبت به جایگاه ولایت آگاه ساختند.
وی خاطرنشان کرد: هدایت مردم به سوی ولایت امام رضا(ع) از سوی حضرت احمدبن موسی(ع)، صرفاً در حد بیان و شعار نبود، بلکه در میدان عمل و ارتباط مستقیم با مردم شکل گرفت و حتی حرکت ایشان از مدینه به سوی خراسان را نیز باید جلوهای از همین وفاداری عملی به ولایت و جهاد تبیین دانست.
سیره حضرت شاهچراغ(ع) یک نقشه راه همیشگی برای اهل ایمان است
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: شهادت حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز، پایان یک حرکت نبود؛ بلکه آغاز یک میراث ماندگار معنوی شد. امروز نیز شخصیت نورانی ایشان همچون چراغی فروزان در تاریخ میدرخشد و مسیر حقیقت را به جویندگان راه نشان میدهد.
ولدان با اشاره به شباهت شرایط امروز با دوران زندگی حضرت شاهچراغ(ع) اظهار کرد: اگرچه زمان تغییر کرده، اما مسئله همچنان همان است؛ امروز نیز حقیقت در میان انبوه روایتها، شبههها و جنگ رسانهای گاه پنهان میشود و تشخیص راه درست نیازمند بصیرت، روشنگری و حضور فعال در میدان است.
وی افزود: مهمترین درس سیره حضرت احمدبن موسی(ع) برای جامعه امروز این است که حقیقت را باید روشن کرد، در میدان ماند و برای دفاع از آن هزینه داد؛ چرا که جهاد تبیین تنها به سخن گفتن محدود نمیشود، بلکه ایستادگی، عمل و حتی گذشتن از خویشتن را نیز میطلبد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تأکید کرد: سیره حضرت شاهچراغ(ع) یک نقشه راه همیشگی برای اهل ایمان است و همان منطقی که ایشان در روزگار خود برای دفاع از ولایت پیمودند، میتواند امروز نیز چراغ راه جامعه اسلامی در مسیر شناخت حقیقت و مقابله با تحریفها باشد.
