پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به مناسبت بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان با صدور پیامی فرا رسیدن ششم ذی‌ربط القعده سالروز بزرگداشت حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) را تبریک گفت.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:

بِسمِ‌ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

«السَّلامُ عَلَیکَ یا مَن نَصَرَ اللهَ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخاء»

در تقویم عشق و ارادت، به ششمین روز از ذی‌القعده رسیده‌ایم؛ روزی که مشام جان از شمیم عطرآگین «سومین حرم اهل‌بیت (ع)» نوازش می‌یابد و دیدگان ارادتمندان به تماشای تجلی نور احمدی در آستان ملائک‌نشین حضرت شاهچراغ (علیه‌السلام) روشن می‌گردد.

حضرت احمد بن موسی (ع)، آن لنگرگاه آرامش و کانون جوشان معرفت است. در این روز میمون، رجای واثق داریم که انوار قدسی این بارگاه، بیش از پیش بر قلوب مؤمنین بتابد؛ به‌ویژه بر علمای اعلام و فضلای گرانقدر، تشکل‌های دینی و هیئات مذهبی و فعالان ساحت مقدس قرآن کریم که حارسان اصیل مکتب اهل‌بیت در آستان ولایت‌مدار فارس هستند.

اینجانب با کمال ادب، سالروز بزرگداشت این سلاله پاک را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، روح بلند امام و قائد شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

از درگاه بنده نوازش مسئلت داریم که گام‌هایمان را در طریق تمدن‌ساز ثقلین استوار بدارد و پیوند قلبی مجاهدان جبهه فرهنگی را با ریسمان محکم ولایت، مستحکم‌تر گرداند تا پرچم این نهضت، به دست با کفایت رهبر معظم انقلاب به صاحب اصلی‌اش، حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنا فداه) واصل گردد.