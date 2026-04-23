به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی، عصر پنج شنبه در دیدار با استاندار زنجان با قدردانی از عملکرد مدیریت استان در حوزه آموزشوپرورش و توسعه زیرساختهای آموزشی، زنجان را یکی از استانهای پیشرو در تحقق عدالت آموزشی کشور معرفی کرد و گفت: پروژههای آموزشی زنجان تا مهرماه به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به ۳۶ پروژه مصوب در استان زنجان، بر لزوم بهرهبرداری از تمامی پروژههای در دست اجرا تا مهرماه تأکید کرد و گفت: این مهم با مشارکت مردم، خیران و اولیای دانشآموزان محقق خواهد شد و تجربهای ماندگار مشابه دوران پس از جنگ به یادگار میگذارد.
خانمحمدی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی از اولویتهای اصلی دولت و مورد تأکید رئیسجمهور است، ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند موجود، مشکل کمبود فضای آموزشی در زنجان بهطور کامل برطرف شود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به هم افزایی مطلوب میان ادارهکل نوسازی مدارس، راه و شهرسازی و آموزشوپرورش استان، عملکرد تیم مدیریتی زنجان را «شاگرد اول» در مقایسه با سایر استانها توصیف کرد و افزود: کمترین آمار پروژههای آغازنشده در کشور مربوط به زنجان است که نشاندهنده حجم کمتر مشکلات ساختاری و مدیریت کارآمد در این استان میباشد.
خانمحمدی همچنین از پروژههای کلنگزنی و روند نوسازی و بهسازی فضاهای آموزشی ابراز رضایت کرد و از برنامهریزی برای ایجاد تحولات گسترده در فضاهای آموزشی شهرکهای اقماری زنجان خبر داد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای احداث نیروگاه خورشیدی و تفاهمنامه منعقده در این حوزه، بر ضرورت تأمین منابع مالی و تکمیل تجهیزات این طرح تأکید کرد.
خانمحمدی با یادآوری نهضت «آجر به آجر» و نقش مشارکت مردمی در مدرسهسازی، خاطرنشان کرد: این مشارکتها تجربهای ماندگار و الهامبخش در تاریخ آموزش کشور به یادگار خواهد گذاشت.
