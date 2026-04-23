به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی عصر پنج شنبه در دیدار با خانمحمدی رئیس سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استان زنجان با انتقاد از بی‌توجهی‌های گذشته به آمایش سرزمینی و تحولات جمعیتی، گفت: با عبور جمعیت شهر زنجان از ۵۰۰ هزار نفر و تبدیل آن به کلانشهر، توسعه زیرساخت‌های آموزشی باید با رویکرد بلندمدت دنبال شود.

وی «نهضت عدالت آموزشی» را یکی از نقاط قوت دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: این رویکرد که از محورهای اصلی دولت است، امیدآفرینی قابل‌توجهی در حوزه آموزش ایجاد کرده است.

صادقی با اشاره به وجود بیش از ۱۳۰ زمین با کاربری آموزشی در استان زنجان، این میزان را فراتر از نیاز فعلی دانست، اما تأکید کرد: برای پاسخگویی به نیازهای جمعیتی آینده، برنامه‌ریزی جدی ضروری است.

استاندار زنجان در ادامه به خسارت‌های واردشده به استان در جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و گفت: از میان هشت شهرستان استان، شش شهرستان به‌طور مستقیم درگیر جنگ بودند و استان مجموعاً ۸۷ شهید تقدیم کرده است. از مجموع ۲۷۶ همت خسارت محاسبه‌شده در کشور، سهم زنجان ۳.۵ همت بوده که این رقم بدون احتساب آسیب‌های بخش نظامی است.

صادقی با قدردانی از هماهنگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار داشت: با این سطح از همکاری، پروژه‌های عمرانی استان بدون مشکل خاصی در حال پیشرفت است.

وی به سابقه درخشان خیران مدرسه‌ساز در استان اشاره و ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم بتواند روندهای توسعه‌محور را تقویت کرده و نتایج مطلوبی در حوزه فضاهای آموزشی رقم بزند.

استاندار زنجان از اجرای ۱۰۷ پروژه مدرسه‌سازی با میانگین پیشرفت ۶۴ درصد خبر داد و گفت: این آمار از میانگین کشوری بالاتر است.

صادقی بر ظرفیت‌های استان در حوزه مولدسازی و توسعه انرژی‌های نو تأکید کرد و با اشاره به شرایط جغرافیایی مناسب زنجان برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، افزود: تاکنون زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود تا پایان دولت، زنجان به یکی از صادرکنندگان انرژی تبدیل شود.