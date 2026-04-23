۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

زاخارووا: ترور وحشیانه «آمال خلیل» جنایتی خطرناک و غیرقابل توجیه است

سخگوی وزارت خارجه روسیه ضمن تسلیت شهادت آمال خلیل خبرنگار لبنانی نشریه الاخبار تأکید کرد که این ترور وحشیانه و عامدانه جنایتی خطرناک است و هیچ گونه نمی توان آن را توجیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخگوی وزارت خارجه روسیه شهادت «آمال خلیل» خبرنگار لبنانی نشریه الاخبار را در حملات هوایی رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.

«ماریا زاخارووا» در پیام تسلیت خود تأکید کرد: به خانواده آمال خلیل خبرنگار لبنانی تسلیت می گوییم. این کشتار وحشیانه و عامدانه جنایتی خطرناک است و هیچ گونه نمی توان آن را توجیه کرد.

آمال خلیل روزنامه‌نگار لبنانی که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک الطیری در جنوب لبنان شهید شد، پس از آنکه ارتش اشغالگر به آمبولانس‌هایی که سعی در رسیدن به او داشتند شلیک کرد، عملیات نجات او را به تأخیر انداخت؛ اما پس از ساعت‌ها جستجو در زیر آوار پیکرش پیدا شد.

واکنش ها به این ترور وحشیانه و محکومیت آن همچنان در محافل داخلی و خارجی لبنان همچنان ادامه دارد.

    • IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      این سگ صهیونیسم که سگ در مقابل این نجاست کاملا مبرا است و این نجاست را هیچ گونه نمیتوان شست مگر ریشه پوسیده آن از عالم هستی برچینند

