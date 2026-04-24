دیده بان حقوق بشر: غارتگری سیاست کلی نظامیان ارتش صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دیده‌بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه اعلام کرد که غارت و مصادره اموال غیرنظامیان به یک سیاست عملی و فزاینده در عملکرد نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده که از نوار غزه و کرانه باختری تا جنوب لبنان گسترش یافته است.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که تیم‌های میدانی آن موارد متعددی از سرقت اموال شهروندان در جنوب لبنان را مستند سازی کرده‌اند که نشان‌ دهنده یک الگوی واضح و سازمان‌ یافته از غارتگری در میان نظامیان صهیونیست است.

بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیلی به‌ صورت علنی اقدام به مصادره دوچرخه‌ها، تجهیزات، لوازم منزل و اشیای قیمتی کرده و آنها را با خودروهای نظامی منتقل می‌کنند.

همچنین شهادت شهروندان لبنانی حاکی از آن است که نظامیان اشغالگر اقدام به سرقت طلاجات، آثار هنری و سازهای موسیقی از داخل منازل کرده‌اند.

این نهاد حقوق بشری تصریح کرد که حوادث ثبت‌ شده در لبنان ادامه همان الگوی گسترده‌ای است که پیش‌تر در نوار غزه و کرانه باختری اجرا شده بود.

به گفته این سازمان، غارت اموال خصوصی طبق قوانین بین‌المللی ممنوع بوده و بر اساس کنوانسیون ژنو و اساسنامه رم، یک جنایت جنگی آشکار محسوب می‌شود.

این نهاد خواستار آغاز فوری تحقیقات مستقل بین‌المللی برای جمع‌آوری شواهد و تعیین مسئولیت‌های کیفری فردی در این زمینه شد.

همچنین از دولت لبنان خواسته شده برای جلوگیری از مصونیت عاملان، به دادگاه کیفری بین‌المللی بپیوندد.

در پایان، این نهاد از جامعه جهانی خواست تا با اعمال تحریم‌های گسترده علیه رژیم صهیونیستی و توقف صادرات سلاح و حمایت سیاسی، به این اقدامات پاسخ دهد.