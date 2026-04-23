پاسالار: حفظ انسجام و امنیت زیربنای توسعه پایدار عسلویه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار پنجشنبه شب در نشست هم اندیشی با شهرداران و دهیاران شهرستان ، با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بر لزوم صرفهجویی در هزینهها و تقویت وحدت و همدلی میان ارکان مدیریتی شهرستان تأکید کرد و گفت: حفظ انسجام و امنیت، زیربنای توسعه پایدار عسلویه است.
وی با تشریح رویکردهای اصلی برنامههای سال ۱۴۰۵، اولویتبندی پروژههای عمرانی و به بهرهبرداری رساندن طرحهای نیمهتمام شهرستان را از مهمترین اهداف مدیریت اجرایی در سال جاری دانست و خواستار برنامهریزی منسجم دهیاریها و شهرداریها در این زمینه شد.
فرماندار همچنین بر ایجاد درآمدزایی پایدار توسط دهیاریها و شهرداریها و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی با محوریت سرمایهگذاران بومی تأکید کرده و افزود: با استفاده از ظرفیتهای بومی و امکانات منطقهای، میتوان مسیر توسعه را با اتکا بر توان داخلی هموار ساخت.
وی نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پیگیری مطالبات مردم و رفع مشکلات از سوی مسئولان شهرستانی و استانی بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت فعال شوراها و تعامل سازنده آنها با دستگاههای اجرایی، تضمینکننده پیشرفت و رضایت مردمی است.
این نشست با طرح دیدگاهها و پیشنهادهای دهیاران و شهرداران و ارائه راهکارهایی برای بهبود روند خدماترسانی به مردم در سال جاری پایان یافت و بیشتر مشکلات مطرح شده در حوزه عمرانی، پرداخت عوارض آلایندگی، زیرساخت های آموزشی، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی و واگذاری اراضی و ..مطرح شد.
نظر شما