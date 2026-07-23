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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

سقوط پاترول به دره در شیخ‌موسی بابل ۴ مصدوم برجای گذاشت

سقوط پاترول به دره در شیخ‌موسی بابل ۴ مصدوم برجای گذاشت

بابل- واژگونی یک دستگاه خودروی پاترول و سقوط آن به دره‌ای به عمق حدود ۱۵۰ متر در منطقه شیخ‌موسی بخش بندپی شرقی بابل، چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر پنجشنبه یک دستگاه خودروی پاترول در محور شیخ‌موسی از توابع بخش بندپی شرقی بابل، پس از انحراف از مسیر، واژگون شد و حدود ۱۵۰ متر به داخل دره سقوط کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه چهار نفر شامل دو زن و دو مرد دچار مصدومیت و آسیب‌های متعدد (مولتی‌تروما) شدند.

پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس و دو خودروی امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان در منطقه کوهستانی ادامه دارد.

علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

کد مطلب 6897136

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