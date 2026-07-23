به گزارش خبرگزاری مهر، عصر پنجشنبه یک دستگاه خودروی پاترول در محور شیخ‌موسی از توابع بخش بندپی شرقی بابل، پس از انحراف از مسیر، واژگون شد و حدود ۱۵۰ متر به داخل دره سقوط کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه چهار نفر شامل دو زن و دو مرد دچار مصدومیت و آسیب‌های متعدد (مولتی‌تروما) شدند.

پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس و دو خودروی امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان در منطقه کوهستانی ادامه دارد.

علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.