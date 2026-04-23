۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

لزوم بررسی مستمر پایداری و ارائه خدمات زیرساخت‌ها در کشور

لزوم بررسی مستمر پایداری و ارائه خدمات زیرساخت‌ها در کشور

خرم‌آباد- معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، گفت: لازم است اطمینان حاصل شود که پایداری و ارائه خدمات زیرساخت‌ها به‌صورت مستمر تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشوری در جریان بازدید میدانی پایداری زیرساخت‌های انرژی لرستان پس از رصد میدانی و ارزیابی میزان مطلوبیت تداوم کارکرد این زیرساخت‌ها در شرایط مختلف، همچنین بررسی سطح آمادگی آن‌ها برای اجرای سناریوهای پیش‌بینی‌شده، بر نقش و اهمیت زیرساخت‌های تأمین انرژی در همه شرایط، به‌ویژه در شرایط جنگی، تأکید کرد.

وی بیان داشت: با توجه به وضعیت فعلی و تهدیدات دشمن، لازم است اطمینان حاصل شود که پایداری و ارائه خدمات این زیرساخت‌ها به‌صورت مستمر تضمین شود.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی پدافند غیرعامل را در تحقق این هدف مؤثر و تعیین‌کننده دانست.

کد مطلب 6809359

