به گزارش خبرگزاری مهر، کشوری در جریان بازدید میدانی پایداری زیرساختهای انرژی لرستان پس از رصد میدانی و ارزیابی میزان مطلوبیت تداوم کارکرد این زیرساختها در شرایط مختلف، همچنین بررسی سطح آمادگی آنها برای اجرای سناریوهای پیشبینیشده، بر نقش و اهمیت زیرساختهای تأمین انرژی در همه شرایط، بهویژه در شرایط جنگی، تأکید کرد.
وی بیان داشت: با توجه به وضعیت فعلی و تهدیدات دشمن، لازم است اطمینان حاصل شود که پایداری و ارائه خدمات این زیرساختها بهصورت مستمر تضمین شود.
معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، رعایت دستورالعملهای ابلاغی پدافند غیرعامل را در تحقق این هدف مؤثر و تعیینکننده دانست.
نظر شما