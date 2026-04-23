مسئولان چگنی با خانواده شهید «احمد میرزاوند» دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمنظور ادای احترام به مقام والای شهدا و تکریم خانوادههای آنها، جمعی از مسئولین شهرستان چگنی با خانواده شهید والامقام «احمد میرزاوند» دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، حجتالاسلام مومنیفر امامجمعه شهرستان چگنی، سیف فرماندار شهرستان، فرمانده سپاه پاسداران شهرستان، مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران چگنی و مدیر ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در شهرستان چگنی حضور داشتند.
مسئولین ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، با مرور فداکاریها و رشادتهای شهید احمد میرزاوند، از مجاهدتهای ایشان تجلیل کردند و تداوم مسیر شهدا را وظیفهای مهم و گرانبها دانستند.
این دیدار، جلوهای از پایبندی مسئولین شهرستان چگنی به آرمانهای شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی بود.
خانواده شهید «میرزاوند» نیز با ابراز قدردانی از حضور و دلجویی مسئولین، این اقدام را نشانهای ارزشمند از توجه و همراهی با خانوادههای معظم شهدا عنوان کردند.
