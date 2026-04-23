اجرای عملیات پایش و کنترل «کرم گلوگاه» در سطح باغات انار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب رحیمی در سخنانی با اشاره به توسعه رویکردهای نوین در مدیریت آفات، اظهار داشت: در راستای کاهش مصرف سموم و ارتقای کارایی برنامههای کنترل آفات، ظرفیت کلینیکهای گیاهپزشکی، ایستگاههای پیشآگاهی و شبکههای مراقبت در قالب برنامههای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در سطح استان فعال شدهاند.
وی افزود: در همین راستا، عملیات پایش و کنترل بهموقع آفات کلیدی از جمله خوشهخوار انگور، کرم سیب و کرم گلوگاه انار در سطح ۱۵ هکتار از باغات شهرستانهای خرمآباد، بروجرد و کوهدشت با استفاده از روشها و تجهیزات غیرشیمیایی اجرا شده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، همچنین به استقرار شبکههای مراقبت در مزارع محصولات تازهخوری اشاره کرد و گفت: با تمرکز بر مدیریت آفات در مزارع سبزی و صیفی و گوجهفرنگی، حدود هزار هکتار از مزارع شهرستانهای پلدختر، دورود، خرمآباد و چگنی تحت پوشش تجهیزات و روشهای غیرشیمیایی قرار گرفتهاند.
رحیمی، بیان کرد: علاوه بر این، شبکههای مراقبت با مسئولیت فنی کلینیکهای گیاهپزشکی در سطح هزار و 50 هکتار از باغات انجیر و گردو و همچنین مزارع گندم در شهرستانهای پلدختر، سلسله و چگنی مستقر شدهاند که در این برنامهها پایش مستمر بیماریهایی نظیر زنگ گندم در دستور کار قرار دارد.
وی عنوان کرد: توسعه شبکههای مراقبت و استفاده از روشهای غیرشیمیایی در مدیریت آفات، نقش مؤثری در بهبود نظام پایش، تصمیمگیری بهموقع در کنترل عوامل خسارتزا و حرکت به سمت کشاورزی پایدار در استان دارد.
