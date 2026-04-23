۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۷

ایستگاه توزیع نهال رایگان در گناوه برپا شد

گناوه- سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه از برپایی ایستگاه توزیع نهال رایگان به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همزمان با هفته زمین پاک خبر داد.

غلامحسین آقاجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش توزیع نهال رایگان به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران و هفته زمین پاک در گناوه اجرا شد .

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه افزود: در این پویش با برپایی ایستگاه توزیع نهال در حاشیه برگزاری تجمع و راهپیمایی مردمی ، شهروندان طبیعت دوست برای حفاظت از زمین بعنوان میراث مشترک همه نسل ها، نهال رایگان برای کاشت دریافت کردند.

وی ادامه داد: این پویش فرصت مغتنمی برای تجلیل و یادآوری ایثار و مجاهدت های پاسداران غیور در پاسداری از آرمان های والای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور و مردم به ویژه جنگ تحمیلی اخیر بود.

وی یادآور شد: در این پویش که با حضور رئیس اداره محیط زیست شهرستان و همکاران اداری همراه بود ، ۳۰۰ اصله نهال زینتی و جنگلی با استقبال گرم مردم بندر گناوه بین شهروندان توزیع شد.

