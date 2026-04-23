۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۵

استاندار بوشهر: رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: تمام تلاش دولت بر این است که با اجرای طرح‌های حمایتی به‌ویژه از اقشار کمتر برخوردار، مشکلات معیشتی مردم کمتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در تجمع مردم بوشهر در میدان امام خمینی(ره) و آیین چهلمین روز شهادت وزیر اطلاعات، با تقدیر از حضور باشکوه و آگاهانه مردم در دفاع از میهن اسلامی در شهرها و روستاهای مختلف اظهار داشت: مردم شجاع، متدین و انقلابی استان بوشهر، همانند مردم سراسر کشور، در میادین شهرها و روستاها در بیش از ۵۰ شب گذشته، حضوری حماسی داشته اند و پشتیبان نیروهای مسلح و حافظان امنیت کشور بوده‌اند که شایسته تحسین است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران با تقدیم هزاران شهید به پیروزی رسید و این انقلاب و نظام مرهون خون پاک شهدای عزیز است.

استاندار بوشهر با تجلیل از خدمات وزیر شهید اطلاعات خاطرنشان کرد: ۴۰ روز از شهادت حجت‌الاسلام خطیب از اعضای موثر دولت وفاق ملی می‌گذرد که برای تامین امنیت مردم، در دولت سیزدهم و چهاردهم تلاش شبانه‌روزی داشت و با رویکرد گسترش ارتباطات اطلاعاتی مردم پایه موجب پویایی و کارآمدی بیشتر این وزارت شده بود.

زارع تصریح کرد: شهید والامقام حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، با بهره‌گیری از دانش روز و تکنولوژی مدرن و هم افزایی و تقویت همگرایی جامعه اطلاعاتی، دستاوردهای ارزنده‌ای نصیب دولت و ملت کرد که شما مردم قدرشناس در این آیین، یاد و نام آن شهید خدمتگزار را گرامی داشته اید.

وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی، شبانه‌روزی برای تامین امنیت و دفاع از میهن مجاهدانه تلاش شبانه روزی دارند که مردم آگاه ما نیز قدردان مجاهدت های آنان هستند.

استاندار بوشهر گفت: بوشهر قهرمان و ایران عزیز در جنگ رمضان مورد تجاوز و تهاجم دشمن قرار گرفت و این استان بارها در این جنگ بمباران شد، با این حال ولیکن خادمان شما تلاش کردند تا خللی به زندگی مردم وارد نشود.

وی یادآور شد: اگرچه در شرایط اضطرار و جنگ، نواقص و کاستی هایی پدید می آید اما این نوید را می‌دهم با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های دولت چهاردهم، تا هر زمانی که جنگ ادامه داشته باشد در تامین کالاهای اساسی، انجام امور مردم و ارائه خدمات عمومی، خللی وارد نمی‌شود.

استاندار بوشهر افزود: تمام تلاش دولت بر این است که با اجرای طرح‌های حمایتی به‌ویژه از اقشار کمتر برخوردار، مشکلات معیشتی مردم کمتر شود.

زارع بار دیگر از حضور باشکوه مردم قدردانی کرد و ابراز داشت: این حمایت و پشتیبانی شما، مایه دلگرمی نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام شده و یقینا موجب تقویت وفاق و همبستگی و وحدت بین مردم می شود.

وی تاکید کرد: همین وحدت و انسجام مردم، مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی تجاوز و تهاجم دشمن به این سرزمین است.

کد مطلب 6809468

