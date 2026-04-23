استاندار بوشهر: رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در تجمع مردم بوشهر در میدان امام خمینی(ره) و آیین چهلمین روز شهادت وزیر اطلاعات، با تقدیر از حضور باشکوه و آگاهانه مردم در دفاع از میهن اسلامی در شهرها و روستاهای مختلف اظهار داشت: مردم شجاع، متدین و انقلابی استان بوشهر، همانند مردم سراسر کشور، در میادین شهرها و روستاها در بیش از ۵۰ شب گذشته، حضوری حماسی داشته اند و پشتیبان نیروهای مسلح و حافظان امنیت کشور بوده‌اند که شایسته تحسین است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران با تقدیم هزاران شهید به پیروزی رسید و این انقلاب و نظام مرهون خون پاک شهدای عزیز است.

استاندار بوشهر با تجلیل از خدمات وزیر شهید اطلاعات خاطرنشان کرد: ۴۰ روز از شهادت حجت‌الاسلام خطیب از اعضای موثر دولت وفاق ملی می‌گذرد که برای تامین امنیت مردم، در دولت سیزدهم و چهاردهم تلاش شبانه‌روزی داشت و با رویکرد گسترش ارتباطات اطلاعاتی مردم پایه موجب پویایی و کارآمدی بیشتر این وزارت شده بود.

زارع تصریح کرد: شهید والامقام حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، با بهره‌گیری از دانش روز و تکنولوژی مدرن و هم افزایی و تقویت همگرایی جامعه اطلاعاتی، دستاوردهای ارزنده‌ای نصیب دولت و ملت کرد که شما مردم قدرشناس در این آیین، یاد و نام آن شهید خدمتگزار را گرامی داشته اید.

وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی، شبانه‌روزی برای تامین امنیت و دفاع از میهن مجاهدانه تلاش شبانه روزی دارند که مردم آگاه ما نیز قدردان مجاهدت های آنان هستند.

استاندار بوشهر گفت: بوشهر قهرمان و ایران عزیز در جنگ رمضان مورد تجاوز و تهاجم دشمن قرار گرفت و این استان بارها در این جنگ بمباران شد، با این حال ولیکن خادمان شما تلاش کردند تا خللی به زندگی مردم وارد نشود.

وی یادآور شد: اگرچه در شرایط اضطرار و جنگ، نواقص و کاستی هایی پدید می آید اما این نوید را می‌دهم با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های دولت چهاردهم، تا هر زمانی که جنگ ادامه داشته باشد در تامین کالاهای اساسی، انجام امور مردم و ارائه خدمات عمومی، خللی وارد نمی‌شود.

استاندار بوشهر افزود: تمام تلاش دولت بر این است که با اجرای طرح‌های حمایتی به‌ویژه از اقشار کمتر برخوردار، مشکلات معیشتی مردم کمتر شود.

زارع بار دیگر از حضور باشکوه مردم قدردانی کرد و ابراز داشت: این حمایت و پشتیبانی شما، مایه دلگرمی نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام شده و یقینا موجب تقویت وفاق و همبستگی و وحدت بین مردم می شود.

وی تاکید کرد: همین وحدت و انسجام مردم، مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی تجاوز و تهاجم دشمن به این سرزمین است.