ماموستا رحیمی: حضور مردم در تجمعات خیابانی بیانگر پایبندی به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جهانبخش رحیمی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم با اشاره به حضور مستمر و پرشور مردم اظهار کرد: مردم کردستان و ایران اسلامی در ۵۳ شب گذشته نشان دادند که هیچ‌گاه میدان را خالی نکرده و همواره در صحنه حضور دارند.

وی افزود: این حضور گسترده، جلوه‌ای از بصیرت و روحیه بالای مردمی است که اجازه نفوذ دشمنان و جریان‌های انحرافی را در کشور خود نمی‌دهند.

این روحانی اهل سنت با اشاره به جایگاه سنندج به‌عنوان شهر مسجد و مناره، گفت: چنین حضوری ریشه در باورهای عمیق دینی و تاریخی مردم دارد و نشان‌دهنده انسجام اجتماعی در این منطقه است.

تأکید بر تداوم راه مقاومت

ماموستا رحیمی با مرور تاریخ اسلام تصریح کرد: از صدر اسلام تاکنون، جبهه حق همواره در برابر ظلم ایستادگی کرده و امروز نیز ملت ایران با تکیه بر همین آموزه‌ها در برابر توطئه‌ها مقاومت می‌کند.

وی با قدردانی از نیروهای مسلح، از جمله ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: مردم با حضور خود در صحنه، پشتیبان مدافعان کشور هستند و نقش مهمی در تقویت جبهه مقاومت ایفا می‌کنند.

وحدت، رمز عبور از تهدیدها

وی با تأکید بر اهمیت وحدت اظهار داشت: وحدت نباید محدود به شرایط خاص باشد، بلکه باید همواره در جامعه جاری باشد تا دشمنان نتوانند به کشور آسیب وارد کنند.

این عالم اهل سنت کردستان شرایط کنونی را جنگی ترکیبی در حوزه‌های مختلف دانست و افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های گوناگون، تلاش دارد با فشارهای اقتصادی، روحیه مردم را تضعیف کند، اما ملت ایران با ایستادگی این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

ماموستا رحیمی با بیان اینکه کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: مردم با تبعیت از رهبری مسیر خود را ادامه داده و در برابر فشارها تسلیم نخواهند شد.

وی در پایان با اشاره به نزدیک بودن به قله پیروزی، ابراز امیدواری کرد: اتحاد ملت ایران به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شود و از خداوند خواست امنیت، عزت و پیشرفت را برای کشور رقم بزند.