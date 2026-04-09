ماموستا احمدپور: پیروزی ملت ایران حاصل ایستادگی مردم و خون شهدا است

ماموستا ایوب احمدپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک پیروزی ملت ایران، رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت، اظهار کرد: این موفقیت بزرگ، نشانهای روشن از استقامت ملت ایران در مسیر دفاع از آرمانهای اسلامی است.
وی افزود: ایستادگی مردم و جانفشانی شهدای انقلاب اسلامی، زمینهساز این پیروزی بوده و عزت و سربلندی کشور مرهون خون پاک شهدا و مجاهدت رزمندگان است.
احمدپور با قدردانی از حضور گسترده اقشار مختلف مردم در اجتماعات حمایتی استان، ادامه داد: حضور ارزشمند علما، مسئولان، کارکنان ادارات، طلاب و روحانیون در این تجمعات، جلوهای از همبستگی و وحدت در حمایت از انقلاب اسلامی بود.
وی تصریح کرد: مردم استان کردستان بهویژه در شهرهای مختلف از جمله سنندج، با حضور پرشور خود بار دیگر وفاداریشان به آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی را به نمایش گذاشتند.
مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان این حضور را نشانهای از انسجام و اتحاد ملی دانست و گفت: ملت ایران همواره در برابر توطئهها و دشمنیها با وحدت و همدلی ایستاده است.
وی در پایان با تقدیر از مشارکت گسترده مردم، علما و مسئولان، ابراز امیدواری کرد که این مسیر با قدرت ادامه یافته و همگان در راستای پاسداری از ارزشهای اسلامی و اعتلای انقلاب موفق باشند.
