میرغضنفری: حضور مردم پشتوانه محکم رزمندگان در دفاع از تمامیت ارضی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری شامگاه پنجشنبه در بازدید از قرارگاه رسانهای شهید نائینی در جمع خبرنگاران، با اشاره به فضای حاکم بر اجتماعات مردمی اظهار کرد: این حضور همراه با شور، شعور، آگاهی و از سر اعتقاد به تمامیت ارضی ایران است.
وی افزود: یاد شهدا از امام شهیدان تا فرماندهان و دانشآموز مدرسه میناب تا همه کسانی که در راه استقلال و آزادی مملکت به درجه رفیع شهادت رسیدند، در این جمع زنده است.
فرماندار رشت خاطرنشان کرد: این حضورِ عاشقانه، صرفاً یک تجمع احساسی نیست، بلکه تجلی باور دینی و ملی مردمی است که برای پرچم و خاک کشورشان ارزش قائلند.
همراهی مدیران اجرایی با مردم در بیش از ۵۰ شب
میرغضنفری با بیان اینکه خود نیز در معیت همکاران و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان رشت، این شبها را در کنار مردم پُرشور این شهرستان بوده، تصریح کرد: خوشحالم برای اینکه حال و هوایی ایجاد شده که میتواند پشتیبانی بسیار محکمی باشد برای رزمندگان ما در دفاع جانانه از تمامیت ارضی کشور باشد.
وی تأکید کرد: این همدلی و هماهنگی میان مردم و مسئولان، پیام روشنی به دشمنان دارد که ایران اسلامی با وحدت کلمه، از کیان خود حراست خواهد کرد.
