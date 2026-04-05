فرماندار رشت: بسیجی بودن مدال افتخار دفاع از وطن است

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع «پیوند» کارمندان شهرستان رشت با هدف ارتقای سطح امنیت و تقویت همبستگی اجتماعی، شامگاه شنبه با حضور اسماعیل میرغضنفری فرماندار رشت، سرهنگ حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت و سرهنگ عیسی روشن‌قلب فرمانده انتظامی شهرستان رشت در رشت برگزار شد.

میرغضنفری در حاشیه این اجتماع در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادوار مختلف، هر زمان کشور با چالش مواجه شده، مردم با روحیه بسیجی و احساس مسئولیت در میدان حاضر شده و از ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند.

وی افزود: امروز نیز شاهد حضور اقشار مختلف مردم و از جمله کارکنان دولت در صحنه دفاع از وطن هستیم؛ خدمتی که از یک سو در ارائه خدمات اداری به مردم دنبال می‌شود و از سوی دیگر در جلوه‌های میدانی حمایت از امنیت و اقتدار کشور نمود پیدا می‌کند.

فرماندار رشت با بیان اینکه دفاع از وطن وظیفه‌ای همگانی است، تصریح کرد: همه ما در هر جایگاهی که هستیم، مسئولیت داریم در مسیر حفظ آرامش و امنیت جامعه نقش‌آفرینی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همدلی، انسجام و حضور مسئولانه مردم و کارکنان دستگاه‌ها در کنار نیروهای نظامی و انتظامی، نشان‌دهنده عزم ملی برای صیانت از امنیت و عبور موفق از شرایط حساس است.

پیشگامی کارمندان ادارات رشت برای نقش آفرینی در ایجاد امنیت

«سرهنگ حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این دیدار با اشاره به فعال‌بودن ایست‌های بازرسی و گشت‌های شبانه با هدف تقویت امنیت پایدار شهری ، مقابله با نفوذ دشمن و حفظ آرامش عمومی اظهار کرد: ایمان، آگاهی، بصیرت تعهد و میدان‌داری بسیجیان در عرصه‌ها و برهه‌های مختلف تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران الگوساز و الهام بخش برای ملت‌های آزاده دنیا بوده که با همت و اراده‌ای پولادین همواره در اهتزاز همیشگی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش آفرین بودند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت باتاکید بر پیشگام شدن کارمندان ادارات سطح رشت برای نقش آفرینی در ایجاد امنیت پایدار شهری گفت: بی تردید حضور بسیجیان در میدان در کنار اقدامات مقتدرانه نیروهای مسلح در مقابله با طراحی‌ها و توطئه‌های دشمنان، پیام یاس و ناامیدی برای دشمنان و امیدآفرینی برای دوستان انقلاب و مردم شریف شهر رشت به همراه داشته است.