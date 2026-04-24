فراخوان پویش ملی اجتماعی–قرآنی «فاستقم کما أُمِرت» در مرکزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ایزدی اظهار کرد: پویش ملی اجتماعی–قرآنی«فاستقم کما أُمِرت» به مناسبت دوران دفاع مقدس سوم و ایام اربعین شهادت مقتدرانه قائد عظیمالشأن امت، حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) برگزار میشود.
وی در تشریح این فراخوان، با تأکید بر رویکرد قرآنی و اجتماعی این حرکت فرهنگی، هدف از برگزاری پویش را تبیین معارف استقامت، ایثار و مبارزه با ظلم در اندیشه قرآنی و سیره رهبران الهی عنوان کرد و افزود:این برنامه در گستره ملی برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی،اظهار کرد:استقامت در راه حق، فداکاری و از خودگذشتگی، بهویژه در مواقع بحران، مبارزه بیامان با ظلم مستکبران، ضرورت دفاع از مظلومان، ضرورت پیشرفت و خسته و بیانگیزه نشدن در مسیر رسیدن به قلههای افتخار، علیرغم مشکلات و موانع، نقش رهبران الهی در رهنمون ساختن جامعه به رستگاری، ضرورت وحدت و همدلی در مواقع بحران، نقش مردم در به ثمر رسیدن اهداف عالیه رهبران الهی موضوعات پیشبینیشده برای این پویش است.
وی با اشاره به شیوه مشارکت در این پویش، یادآور شد: این برنامه به صورت گروهی و با حضور تیمهای ۳ نفره از میان اعضای یک خانواده، اقوام یا دوستان برگزار میشود و هر گروه موظف است با انتخاب آیات متناسب با یکی از موضوعات پویش، یک اثر ویدئویی با تلفن همراه (به صورت افقی) و با مدتزمان حداقل ۳ و حداکثر ۵ دقیقه تولید کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به شاخصهای انتخاب آثار برتر افزود: ارتباط مفهومی و دقیق آیات منتخب با موضوعات پویش، جذابیت و خلاقیت در شیوه اجرا و ارائه، کیفیت دکور، صدا و تصویر، تلاوت صحیح و اصولی آیات، دقت در ترجمه و بیان نکات کلیدی، پوشش مناسب اعضای گروه، کیفیت تدوین اثر (در صورت تدوین؛ که الزامی نیست) از جمله این شاخص ها می باشند.
وی بیان کرد: تلاوتهای ترتیل اجرا شده توسط خواهران، صرفاً توسط داوران خواهر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ایزدی گفت:علاقمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسانهای بله، روبیکا و ایتا به شماره:۰۹۱۸۱۶۱۰۵۲۳ ارسال کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه حداکثر مهلت ارسال آثار به این پویش را ۳۱ اردیبهشت سال است، گفت: این پویش با مشارکت گسترده خانوادهها، جوانان و علاقهمندان به معارف قرآنی، زمینهای برای تعمیق فرهنگ استقامت، ایثار، وحدت و دفاع از مظلومان در جامعه اسلامی را فراهم می آورد.
