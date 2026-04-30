به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان پویش «فاستقم کما امرت» با هدف ترویج مفاهیم قرآن کریم، تقویت روحیه مقاومت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی مردمی منتشر شد.

این پویش به مناسبت دفاع مقدس سوم و ایام اربعین شهادت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) طراحی شده و اجرای آن در سطح ملی پیش‌بینی شده است.

مهلت ارسال آثار تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و پس از داوری، سه گروه برگزیده نخست از سوی هیئت داوران معرفی خواهند شد. برای هر یک از گروه‌های منتخب، لوح تقدیر و مبلغ ۶۰ میلیون ریال جایزه در نظر گرفته شده است.

استقامت در راه حق، فداکاری و از خودگذشتگی، به‌ویژه در مواقع بحران، مبارزه‌ بی‌امان با ظلم مستکبران، ضرورت دفاع از مظلومان، ضرورت پیشرفت و خسته و بی‌انگیزه نشدن در مسیر رسیدن به قله‌های افتخار، علی‌رغم مشکلات و موانع، نقش رهبران الهی در رهنمون ساختن جامعه به رستگاری، ضرورت وحدت و همدلی در مواقع بحران، نقش مردم در به ثمر رسیدن اهداف عالیه رهبران الهی ازجمله موضوعات پیش‌بینی‌شده برای این پویش است.

این برنامه به صورت گروهی و با حضور گروه‌های سه نفره از میان اعضای یک خانواده، اقوام یا دوستان برگزار می‌شود. هر گروه موظف است با انتخاب آیات متناسب با یکی از موضوعات پویش، یک اثر ویدئویی با تلفن همراه (به صورت افقی) و با مدت‌زمان حداقل سه و حداکثر پنج دقیقه تولید کند.

شاخص‌های انتخاب آثار برتر نیز در این پویش شامل ارتباط مفهومی و دقیق آیات منتخب با موضوعات پویش، جذابیت و خلاقیت در شیوه اجرا و ارائه، کیفیت دکور، صدا و تصویر، تلاوت صحیح و اصولی آیات، دقت در ترجمه و بیان نکات کلیدی، پوشش مناسب اعضای گروه، کیفیت تدوین اثر (در صورت تدوین که الزامی نیست) است.

براساس اعلام دبیرخانه این رویداد، علاقه‌مندان می‌توانند آثار و تولیدات خود را از طریق پیام‌رسان‌های بله، روبیکا و ایتا به شماره ۰۹۱۸۱۶۱۰۵۲۳ ارسال کنند.

این پویش از سوی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و با شعار «جانم فدای ایران» و «ایران در پناه قرآن» برگزار می‌شود و تلاش دارد ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای را در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت انسجام اجتماعی به‌کار گیرد.