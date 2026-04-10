به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، اظهار کرد: رعایت تقوای الهی در شرایط حساس کنونی، بهویژه در مواجهه با شایعات و اخبار دشمنان و تحقیق در مورد صحت اخبار از مهمترین وظایف فردی و اجتماعی مردم است.
امام جمعه محلات افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، مردم باید مراقب باشند که دل به رسانههای دشمن نسپارند چرا که بسیاری از اخبار منتشر شده از سوی دشمنان با هدف ایجاد تردید و اختلاف در جامعه منتشر میشود.
حجت الاسلام ربانی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم بیان میکند که تغییر شرایط یک جامعه به دست خود مردم رقم میخورد در آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» آمده است که اراده و خواست مردم نقش اصلی در شکلگیری تحولات اجتماعی دارد و اراده الهی نیز در طول اراده مردم تحقق مییابد.
امام جمعه محلات با اشاره به موضوع جنگ و نصرت الهی تصریح کرد: در آیات قرآن تأکید شده که پیروزی در میدان نبرد نیز به حضور و اراده مردم وابسته است و اگر ملتی برای دفاع و مقابله با دشمن پای کار نباشد، نصرت الهی شامل حال آنها نخواهد شد.
امام جمعه محلات گفت: در قرآن دو نوع صلح مطرح شده است، یکی صلحی که از روی ضعف و فریب دشمن شکل میگیرد و مردود است و دیگری صلحی که در شرایط قدرت و با حفظ عزت مسلمانان انجام میشود.
حجت الاسلام ربانی افزود: در صورتی که دشمن درخواست صلح دهد و این صلح تأمینکننده عزت و منافع اسلام و مسلمانان باشد، میتوان آن را پذیرفت.
وی با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر تأکید کرد: حتی در صورت پذیرش صلح نیز باید نهایت احتیاط را در برابر دشمن داشت و هیچگاه به او خوشبین نبود، در مذاکرات نیز باید قراردادی منعقد شود که هیچ راهی برای فریب و نیرنگ دشمن باقی نگذارد.
امام جمعه محلات همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) به بیان توصیههایی از آن حضرت پرداخت و گفت: تقوا، تلاش در راه خدا، راستگویی، امانتداری، خوشاخلاقی و رعایت حقوق همسایگان از مهمترین سفارشهای امام صادق(ع) به شیعیان است و عمل به این توصیهها زمینه همراهی با اهل بیت(ع) در آخرت را فراهم میکند.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تحولات منطقه، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و استمرار حضور مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: ایستادگی و حضور مردم موجب ناکامی دشمنان در رسیدن به اهدافشان شده و همین اتحاد میتواند در عرصههای مختلف از جمله مذاکرات و تحولات منطقهای نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
امام جمعه محلات گفت: مقاومت و حضور مداوم مردم در میدان و ناکامی دشمن در اهداف خود و ایجاد تفرقه در مردم نشانه پیروزی قطعی مردم ایران است و مردم باید بدانند فریادهایشان و استمرار حضورشان در میدان و پویش جان فدا در نتیجه مذاکرات موثر است.
امام جمعه محلات گفت: حماسه سازی ملت ایران دشمن تا دندان مسلح را به عجز و ناکامی کشاند و منجر به قرار گرفتن آنها در موضع ضعف شد، ادامه حضور مردم در میدان موجب نصرت و یاری خداوند میشود.
حجت الاسلام ربانی گفت: در طول جنگ جهانیان شاهد وحشی گری مستکبرین که نمایش ماهیت وجودی و اصلی اسرائیل و شیطان بزرگ آمریکا بودند، ملت ایران در طول مدت جنگ تحمیلی همراهی مسئولین و به شهادت رسیدن تعداد زیادی از آنان بودند و اکنون کوتاه نیامدن درباره حقوق کشور و جبهه مقاومت از مطالبات اصلی آنان است.
