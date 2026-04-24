پاشینیان: خروج ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی به شرایط بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان گفت: خروج نهایی احتمالی این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی به شرایط بستگی دارد.

وی یادآور شد که مقامات این کشور قصد ندارند گامی برای ازسرگیری مشارکت ارمنستان در این سازمان بردارند.

دولت پاشینیان روابط نزدیکی با دولت های غربی دارد و همین موضوع باعث کمرنگ شدن حضور ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی شده است.

نزدیک شدن دولت پاشینیان به غرب نه تنها جایگاه ارمنستان را در منطقه قفقاز تقویت نکرده بلکه سبب شده تا جمهوری آذربایجان به عنوان رقیب سنتی این کشور، دست برتر را در منطقه پیدا کند.