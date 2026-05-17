به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه گفت: تحمیل ارزشهای لیبرال غربی و فشار بر کلیسا، جامعه ارمنستان را به سمت شکاف و از دست دادن وحدت سوق میدهد.
او تأکید کرد که انتخاب مسیر آینده باید پیش از هر چیز بر اساس اراده مردم باشد و به عقیده او، هر سیاستمداری در هر جایگاهی باید بر همین اصل تکیه کند.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان پیشتر بارها اعلام کرده بود که کشورش خواهان عضویت در اتحادیه اروپاست، اما برای این منظور باید با استانداردهای این اتحادیه همخوانی داشته باشد.
