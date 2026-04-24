ورود دادستانی ایلام به موضوع قطع درختان در خیابان پاسداران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده صبح جمعه در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: دادستانی پیگیر موضوع قطع درختانِ خیابان پاسداران است.

بخشنده در رابطه با تصاویر منتشره در فضای مجازی در مورد قطع دو درخت در خیابان پاسدران گفت: حسب گزارش‌های واصله، مالک قطعه زمینی در خیابان پاسدران بدون داشتن مجوز قانونی لازم اقدام به قطع دو اصله درخت کرده،که دادستانی به موضوع ورود پیدا کرد.

وی افزود: مقرر شد مراجع ذی‌ربط ظرف یک هفته موضوع را بررسی و نتیجه را به دادستانی گزارش دهند تا اقدامات مقتضی به عمل آید.

وی در ادامه عنوان کرد؛ همچنین در مورد این موضوع در دادسرای ایلام پرونده قضایی تشکیل شده است و پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده است و عامل به عنوان متهم احضار شده و موضوع در حال پیگیری است.

گفتنی است؛ این اقدام دستگاه قضائی در واکنش به قطع درختان، نمادی از جدیت مدعی‌العموم در صیانت از حقوق عامه و منابع طبیعی است.