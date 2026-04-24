رادان: اسناد مهمی از تجهیزات دشمن به دست آمده که در حال رمزگشایی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان با اشاره به شکست عملیات پیچیده دشمن در خاک جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن با استفاده از چندین فروند هواپیمای غول‌پیکر C-۱۳۰، بالگردها و پهپادهای هرمس، قصد اجرای یک سناریوی شگفتانه و اعلام پیروزی رسانه‌ای را داشت که با هوشیاری مردم و اقدام به‌موقع نیروهای مسلح، این طرح با ذلت دشمن به پایان رسید.

وی با رد ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر عملیات نجات خلبان، تصریح کرد: تحلیلگران نظامی آمریکا و اروپا چگونه می‌پذیرند که چنین ناوگان سنگینی برای نجات یک نفر اعزام شود؟ محل درگیری با نقطه‌ای که آنها ادعای سقوط خلبان را داشتند، بیش از ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد. هدف آنها فراتر از یک عملیات امدادی بود که به لطف خدا و با گزارش‌های مردمی، هواپیمای اول زمین‌گیر شد و متجاوزان ناچار شدند تجهیزات خود را بمباران کرده و از منطقه متواری شوند.

سردار رادان از دستیابی به اسناد ارزشمند در این عملیات خبر داد و افزود: اسناد بسیار مهمی از تجهیزات باقی‌مانده دشمن به دست آمده که متخصصان ما در حال رمزگشایی از آنها هستند و به‌زودی جزئیات آن به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.

هشدار قاطع به وطن‌فروشان و معاندان در فضای مجازی

فرمانده فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به امنیت داخلی و مقابله با عوامل خودفروخته اشاره کرد و گفت: امروز هماهنگی بی‌نظیری میان سربازان گمنام امام زمان (عج)، سپاه پاسداران و فراجا برقرار است. ما بر فضای مجازی و حقیقی چنان مسلط هستیم که هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، با پاسخ فوری مواجه می‌شود.

وی با ذکر مثالی از سرعت عمل نیروهای امنیتی خاطرنشان کرد: اشراف ما به گونه‌ای است که فردی ساعت ۴ بعدازظهر پیامی را برای معاندان ارسال و منتشر کرد و تنها یک ساعت بعد توسط نیروهای ما دستگیر شد. ما با وطن‌فروشان هیچ تعارفی نداریم و به حساب تمامی آنها رسیدگی خواهیم کرد.

سردار رادان در پایان، حضور مردم در صحنه و «میدان‌داری» ملت را عامل اصلی فراغت بال نیروهای مسلح برای ضربه زدن به سازمان رزم دشمن دانست و از هوشیاری شهروندان در شناسایی تحرکات مشکوک قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه در دوره جنگ ۴۰ روزه به دلیل خالی شدن شهرها (به‌ویژه تهران و برخی استان‌ها) شرایط جنگی حاکم بوده، گفت: در آن بازه زمانی جنگ، بالغ بر ۹۰ نفر را با ضرب گلوله مجروح و دستگیر کردیم. اعلام کردیم با سارقان به شدت برخورد می‌شود و اگر کسی در آن دوره دستگیر می‌شد، بیش از گذشته مجازات می‌شود.

فرمانده انتظامی کشور تأکید کرد: قرار نیست مردم ما در سایه جنگ، دزدها را رها کنند. به لطف خدا نه تنها سرقت افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهش هم یافت.

سردار رادان در پایان خاطرنشان کرد: دستور شلیک تیر به سارقان هنوز هم پابرجاست و هنوز هم همین برخورد را می‌کنیم.