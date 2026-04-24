به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گل‌محمدی صبح جمعه در بازدید از مزارع الگویی ساری اعلام کرد: در سال نخست اجرای دو هزار مزرعه الگویی آغاز شده که هر کدام با ۲۰ مزرعه کشاورز همکار مرتبط است و در مجموع، ۴۰ هزار مزرعه الگویی فعال خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه، تا پایان برنامه هفتم تعداد این مزارع به پنج هزار مزرعه اصلی افزایش خواهد یافت و با توسعه شبکه ملی مزارع الگویی، زمینه انتقال یافته‌های علمی و تجربیات کاربردی به کشاورزان فراهم می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت‌های دولت گفت: علاوه بر ارائه کمک‌های فنی، کمک‌های مالی و نهاده‌ای نیز برای توسعه شبکه ارائه خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم طی سه سال آینده حدود ۱۰۰ هزار کشاورز در سراسر کشور به این شبکه متصل شوند که این تحول زمینه افزایش قابل توجه تولید را فراهم می‌کند.

وی درباره شکاف عملکردی تولید برنج در کشور توضیح داد: با توسعه دانش و فناوری در مزارع الگویی، انتظار می‌رود بتوانیم ۱۰ تا ۲۰ درصد از این خلا عملکردی را جبران کنیم.

گل محمدی افزود: در حالی که تولید کنونی حدود ۱۳۰ میلیون تن است، هدف برنامه رسیدن به ۱۶۰ میلیون تن است و حتی با افزایش ۱۰ درصدی تولید می‌توان به حدود ۱۴۵ میلیون تن رسید که با توسعه مزارع الگویی و انتقال یافته‌های علمی به مزرعه قابل تحقق است.