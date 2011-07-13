طرح مدرسه در مزرعه در شهرستانهای لرستان گسترش می یابد

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در این طرح، مدیریت محصول از بذر تا برداشت توسط کشاورزان با حضور کارشناسان بخش کشاورزی و با جدیدترین روشهای فنی کاشت، داشت و برداشت اجرا می شود.

وی با بیان اینکه استفاده کاربردی از علم کشاورزی از اهداف طرح مدرسه در مزرعه است، گفت: در این راستا یک کشت الگویی با همفکری کشاورزان و متخصصان بخش کشاورزی انتخاب و تمام نکات فنی از زمان کاشت تا برداشت در مزرعه اجرا می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان متوسط تولید در مزارع الگویی در طرح مدرسه در مزرعه را حدود شش تن در هکتار دانست و گفت: هم اکنون در هر شهرستان حدود سه و چهار مزرعه الگویی طرح مدرسه در مزرعه وجود دارد که برنامه ریزی بر گسترش این طرح در مزارع بیشتر است.

طاهری مقدم در ادامه سخنان خود سهم امسال اشتغال بخش کشاورزی استان را حدود 9 هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: برای عمل به این تعهد پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات نیاز است.

وی یادآور شد: همچنین با هدف توسعه بخش کشاورزی از محل اعتبارات امسال تاکنون حدود 163 میلیارد ریال اعتبار بین زیر بخشهای کشاورزی توزیع شده است.