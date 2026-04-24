۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در هرمزگان برای ساعت های صبح امروز جوی آرام و در ساعت های بعدازظهر وزش باد بر روی دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه گذر ابر و غبار محلی و در ساعت های بعدازظهر در برخی ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دریا در ساعت های بعدازظهر با وزش بادهای غربی کمی مواج پیش بینی می‌شود که توصیه می‌شود رفت و آمد شناورهای سبک با احتیاط صورت گیرد.

وی گفت: وزش بادهای غربی بر روی مناطق دریایی و متلاطم شدن دریا در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی در این مدت، نوسان دمایی استان تغییر چندانی نخواهد داشت.

کد مطلب 6809604

