پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه گذر ابر و غبار محلی و در ساعت های بعدازظهر در برخی ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده باران پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: دریا در ساعت های بعدازظهر با وزش بادهای غربی کمی مواج پیش بینی میشود که توصیه میشود رفت و آمد شناورهای سبک با احتیاط صورت گیرد.
وی گفت: وزش بادهای غربی بر روی مناطق دریایی و متلاطم شدن دریا در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی در این مدت، نوسان دمایی استان تغییر چندانی نخواهد داشت.
