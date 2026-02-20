۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز هم تداوم شرایط پایدار جوی و دریایی را بر روی استان خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در ساعات ابتدایی صبح در سواحل و جزایر استان، وقوع مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

حمزه نژاد افزود: دریا نیز آرام و برای تردد شناورها و انجام امور دریایی مساعد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: طی روزهای شنبه و یکشنبه ( ۲ تا ۳ اسفند ماه) در ساعات صبح در برخی نقاط شرقی استان وزش بادهای شمال شرقی و در ساعات بعدازظهر در مناطق دریایی وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی می شود. وضعیت دریا متلاطم خواهد شد. توصیه می شود، شناورهای سبک، صیادی و تفریحی جهت تردد ایمن احتیاط های لازم را در نظر داشته باشند.

به لحاظ دمایی تا اوایل هفته آینده، افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می شود.

