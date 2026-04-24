حجت الاسلام عادلی: مردم با حضور حماسی خود توطئه های دشمن را خنثی کردند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والی عادلی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با اشاره به آیه ۴۵ سوره مبارکه مائده، ویژگی‌های قوم مؤمن و پایدار در ایمان را برشمرد و اظهار کرد: بعثت و بیداری ملت‌ها موجی از رویش‌های ارزشی و ایستادگی مؤمنان را رقم می‌زند.

کارشناس مسائل مذهبی با بیان اینکه دشمن با شبهه‌افکنی تلاش می‌کند جامعه را دچار تردید کند، گفت:در کشور هم خیزش و هم رویش وجود دارد و برخلاف تبلیغات دشمن، رویش‌ها به سمت ارزش‌ها فوق‌العاده و چشمگیر است



وی با اشاره به نمونه‌های این رویش‌ها در «جنگ رمضان» و همچنین در داخل و خارج ازکشور،حتی در قلب‌اروپا ،افزود:رویش‌های فراوانی داریم، اما ریزش‌ها نیز وجود دارد و بسیاری هستند که از دین خود برمی‌گردند.

حجت‌الاسلام عادلی با اشاره به بعثت ایجاد شده از سوی مردم، اظهار کرد:این حضور و حرکت، هم در عرصه عزاداری و هم در میدان‌های رزم و رجزخوانی در کنار رزمندگان دیده می‌شود و ملت ایران در برابر کافران با عزت و استواری ایستاده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های اهل جهاد و مجاهدان راه خدا، برنامه دشمن را «شهادت رهبر کشور برای رسیدن به تجزیه و نابودی ایران» عنوان کرد و افزود: دشمن متصور این بود که در آن شرایط، عده‌ای فرار کنند،عده‌ای از ترس از خانه بیرون نیایند و از روبه‌رو ارتش آمریکا و اسرائیل و از پشت سر صدها جریان معاند و ضدانقلاب مدیریت شهرها را هدف قرار دهند اما در مقابل این فشارها، مردم در میدان‌ها از خود بی‌تابی نشان دادند و حضور گسترده‌ای رقم زدند.

کارشناس مسائل مذهبی شهادت یک مرجع و فقیه را عامل شکل‌گیری بعثتی بزرگ دانست و گفت: شهادت یک نائب امام زمان(عج) این بعثت را در دنیا ایجاد کرد و اگر خود امام زمان(عج) ظهور کنند، بعثتی عظیم‌تر در عالم رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه حضور حماسی مردم نشانه‌ای برخلاف تصورات جهانی است ، گفت: واقعیت این است که با شهادت رهبر، دنیا بیدار شد و ملت‌ها و حکومت‌ها به حرکت درآمدند و بعثتی جهانی شکل گرفت.

حجت‌الاسلام عادلی با تأکید بر اینکه قوم مؤمن در پایبندی به ایمان دچار تزلزل نمی‌شود، تصریح کرد:بعثت، حضور، شور، شعور و ایستادگی مؤمنان اهمیت دارد و این افراد با ویژگی‌های مختلف، مقاوم و استوار می‌مانند و پای رکاب امام زمان(عج) خواهند ایستاد.

وی با تبریک دهه کرامت و گرامیداشت تاسیس سپاه به نقش سپاه پاسداران در کشور اشاره کرد و گفت:سپاه بهترین‌ها را تقدیم کشور کرده و نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که از سرداران و مردان بزرگ کم ندارد، هرچند فقدان آنان بسیار سخت است.