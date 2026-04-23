عصاره: جایگاه تنگه هرمز فراتر از ابزارهای بازدارنده نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس سرتیپ ایرج عصاره بعدازظهر پنجشنبه در نشست علمی فرهنگی بعثت مردم گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی که در سالن امام حسین(ع) دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، با پرداختن به تحولات حوزه دفاعی کشور در دهههای گذشته، به تبیین ابعاد مختلف قدرت نظامی و جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه پرداخت.
وی با اشاره به شکلگیری نهادهای آموزشی راهبردی در کشور گفت: نخستین هستههای آموزش عالی دفاعی با هدایت عالیترین سطوح فرماندهی شکل گرفت و به مرور به ساختارهای منسجم علمی در حوزه راهبردی تبدیل شد.
وی افزود: در سالهای دفاع مقدس، تعامل و همافزایی میان نیروهای مسلح بهویژه ارتش و سپاه به شکلی قابل توجه شکل گرفت و بسیاری از فرماندهان جوان، مسئولیتهای کلیدی را در سنین پایین عهدهدار شدند.
عصاره در ادامه با تشریح ساختار فرماندهی در دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: پس از تغییرات در فرماندهی کل قوا، تفکیک وظایف عملیاتی و ستادی موجب افزایش کارآمدی در مدیریت جنگ شد و این روند به انسجام بیشتر نیروها انجامید.
وی گفت: پس از پایان جنگ و در ادامه مسیر توسعه علمی، ایجاد مراکز آموزشی همچون دانشگاه جنگ و سپس دانشگاه عالی دفاع ملی در دستور کار قرار گرفت و این مراکز به تربیت فرماندهان و مدیران راهبردی اختصاص یافت.
وی افزود: در نخستین دورههای آموزشی، افراد با مسئولیتهای کلان از نهادهای مختلف انتخاب شدند و آموزشهای فشرده نظری و پژوهشی را طی کردند که در نهایت به تولید تحلیلهای راهبردی منجر شد.
عصاره ادامه داد: نتایج این مطالعات نشان داد که جنگ تحمیلی دارای ابعاد گسترده بینالمللی بوده و بسیاری از تحلیلگران نیز به این واقعیت اذعان دارند.
وی اظهار داشت: بخش عمدهای از عملیاتهای دفاع مقدس در قالب جنگ کلاسیک انجام شد، اما در شرایط کنونی، الگوهای جدیدی از جنگها با عنوان جنگهای ترکیبی شکل گرفته که پیچیدگیهای بیشتری دارند.
وی افزود: در طول جنگ، حمایتهای گستردهای از سوی قدرتهای جهانی از رژیم بعث عراق صورت گرفت و این موضوع ابعاد بینالمللی درگیری را آشکارتر ساخت.
معاون لجستیکی نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی منطقه گفت: غرب آسیا بهعنوان یکی از کانونهای اصلی قدرت در جهان شناخته میشود و تقسیمبندیهای نظامی قدرتهای بزرگ نیز مؤید همین اهمیت است.
وی گفت: تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای دریایی جهان، نقشی تعیینکننده در اقتصاد و امنیت بینالمللی ایفا میکند و انسداد آن عملاً به معنای اختلال در کل منطقه خلیج فارس خواهد بود.
وی افزود: در میان نقاط استراتژیک جهان، سهم قابل توجهی در اختیار کشورهای منطقه قرار دارد و این مسئله ظرفیتهای ژئوپلیتیکی مهمی را برای آنها فراهم کرده است.
عصاره با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی خلیج فارس بیان کرد: عمق محدود آب و پراکندگی جزایر باعث شده مسیرهای کشتیرانی بهصورت مشخص و تحت نظارت هدایت شوند، موضوعی که اهمیت راهبردی این منطقه را دوچندان میکند.
وی گفت: نفتکشهای بزرگ به دلیل محدودیتهای عمقی ناگزیر از عبور در مسیرهای خاص هستند و همین امر جایگاه نظارتی ایران را تقویت کرده است.
وی افزود: در سطح جهانی نیز کانالهایی همچون سوئز و پاناما بهعنوان نمونههایی از گذرگاههای حیاتی شناخته میشوند که نقش مهمی در تجارت جهانی دارند.
عصاره با تأکید بر جایگاه تنگه هرمز اظهار داشت: اهمیت این گذرگاه بهگونهای است که میتوان آن را فراتر از ابزارهای بازدارنده نظامی دانست و نقش آن در معادلات جهانی غیرقابل انکار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خودکفایی دفاعی اشاره کرد و گفت: پیشرفتهای حاصلشده در حوزههای مختلف نظامی، کشور را به سطح قابل توجهی از استقلال در تأمین تجهیزات رسانده است.
وی افزود: در کنار توانمندیهای دفاعی، شناخت صحیح از ظرفیتهای جغرافیایی و بهرهبرداری هوشمندانه از آنها میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور نیز کمک کند.
عصاره با اشاره به تحولات منطقهای گفت: شکلگیری قدرتهای جدید در منطقه، آیندهای متفاوت را رقم خواهد زد و معادلات سیاسی و امنیتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظر شما