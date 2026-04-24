درس مقاومت ایرانیان به جهان؛ دست نیروهای مسلح روی ماشه است

سردار علی استاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به جنگ رمضان و هجمه های سنگین دشمن در حوزه رسانه و جنگ نرم، ابراز کرد: دنیا امروز فهمیده که ملت ایران اسلامی زیر باز زور و تهدید نمی رود.

وی قدردانی از حضور بیش از ۵۰ شبانه روز مردم کشورمان در عرصه صلابت و اقتدار که سبب برهم خوردن معادلات دشمنان شد، افزود: مردم ایران اسلامی پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلی اش یعنی حضرت ولیعصر(عج) خواهند سپرد.

فرمانده اسبق سپاه استان سمنان با بیان اینکه مردم ما از شهادت نمی ترسند، تاکید کرد: ما به آمریکای جنایتکار و اسرائیل می گوییم که ما مرگ با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح می دهیم همانطور که مولایمان امام حسین(ع) فرمودند.

استادحسینی با بیان اینکه ملت ایران ذلت را نمی پذیرد، بیان کرد: امروز به دنیا ثابت شده که همه ملل مدیون مردم ایران هستند و این نشان می دهد که ما درس غیرت و ایستادگی و ظلم ناپذیری را به تمام جهانیان داده ایم. امروز اروپا و آمریکا و آسیا و ... می دانند که ملت ایران چقدر عزتمند است و ۵۰ روز زیربمباران می آیند، می ایستند و شعار می دهند تا دشمن بداند از شهادت نمی ترسد.

وی با بیان اینکه دشمن ۵۰ متری محل اجتماع مردم را در کرج و تهران و دیگر نقاط کشورمان بمباران می کرد اما فریاد و شعارهای ملت ایران حتی لحظه ای قطع نمی شد، افزود: این ملت را نباید از شهادت ترساند.

فرمانده دوران هشت ساله دفاع مقدس با بیان اینکه حماسه ملت ایران اسلامی دنیا را مبهوت خود کرده است، گفت: نیروهای مسلح ما چنان ضرباتی به دشمن وارد کردند که دنیا حتی فکرش را هم نمی کرد و این نشان از اقتدار ایران می دهد همچنین باید گفت که پیروزی وعده الهی است همانطور که خداوند می فرمایند دین خدا را یاری کنید تا خدا شما را یاری کند.

استادحسینی با بیان اینکه مردم ما به نصرت الهی باور و ایمان دارد، بیان کرد: امروز باید گفت که توان موشکی ما دوباره آماده به کارگیری است اما ترامپ باز هم شکست خودش را در برابر مردم ایران اسلامی اعلام کرد لیکن بازهم اعلام می کنیم که نیروهای مسلح ما همچنان دست به ماشه و آماده هستند تا تمام منطقه را با خاک یکسان کنند اگر دست از پا خطا کنند درس بدی خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی بدانند که رزمندگان و نیروهای مسلح ما نه خسته شده اند و نه احساس خستگی می کنند چرا که حضور مردم در صحنه های ایستادگی و اقتدار را ملاحظه می کنند، افزود: امروز نیروهای مسلح ما حتی با یک روحیه تقویت شده آماده هستند تا درس خوبی به این دشمنان خبیث بدهند.