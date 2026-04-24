کشف انبار ۲۰ میلیاردی احتکار اقلام خوراکی و بهداشتی در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بروجرد با اشراف اطلاعاتی و همکاری مؤثر شهروندان موفق به شناسایی یک انبار بزرگ احتکاری حاوی اقلام ضروری خوراکی و بهداشتی شدند.
پس از هماهنگی قضائی و حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی در بازرسی از این محل، که فاقد هرگونه مجوز فعالیت بود ، مقادیر قابلتوجهی تن ماهی، رب گوجهفرنگی، کنسرو لوبیا، مواد شوینده و اقلام بهداشتی کشف که برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی اقلام احتکارشده بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد، همچنین انبار مذکور توسط مأموران انتظامی پلمب شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان با تقدیر از همکاری صمیمانه مردم شریف استان لرستان، تأکید کرد: مبارزه با احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور از اولویتهای جدی پلیس است و با هرگونه اقدام سودجویانه که معیشت مردم را هدف قرار دهد، بهصورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.
شهروندان میتوانند اخبار و گزارشهای خود در زمینه فعالیتهای اقتصادی مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.
