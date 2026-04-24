  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

تداوم نقض آتش‌بس؛اقدام صهیونیست‌ها در منفجر کردن منازل شهروندان لبنانی

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی تروریستی، منازل شهروندان لبنانی در جنوب این کشور را منفجر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به منفجر کردن چندین منزل مسکونی در منطقه بیت لیف در جنوب لبنان کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی به نقض آتش بس در لبنان ادامه می دهد و به شهرک خربه سلم در جنوب این کشور نیز حمله هوایی کرد.

شبکه المیادین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی شهرک خربه سلم واقع در جنوب لبنان را به وسیله جنگنده های خود هدف قرار داد.

در همین حال، شهرک تولین در جنوب لبنان نیز در ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس، هدف قرار گرفت و بمباران شد.

همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات بین تل آویو و بیروت در کاخ سفید، نقض آتش بس توسط رژیم اسرائیل در جنوب لبنان افزایش یافته است.

این تشدید تنش از سوی رژیم صهیونیستی در آستانه دومین نشست مقدماتی مذاکرات بین لبنان و این رژیم که اوایل صبح جمعه در کاخ سفید در واشنگتن برگزار شد، رخ داد.

دور دوم مذاکرات پس از مذاکرات اولیه در واشنگتن در ۱۴ آوریل برگزار می‌شود که با اعلام مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و لبنان برای ادامه مذاکرات به منظور دستیابی به یک توافق دائمی به پایان رسید.

کد مطلب 6809677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خراب کردن خانه ها کاره درستی نیست وبر خلاف اخلاق وانسانیته

