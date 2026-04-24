به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا الهی سرشت در دومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان در سال جاری با بیان اینکه تأمین آرامش بازار در شرایط حساس کنونی از مهمترین اولویتهای مدیریت شهرستان است، از همراهی مردم و تلاش دستگاههای اجرایی و نظارتی و همراهی کسبه در مدیریت بازار در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی قدردانی کرد.
وی افزود: مردم ایجرود با وجود همه سختیها و مشکلات اقتصادی، همواره همراه نظام و مسئولان بودهاند و این همراهی در مدیریت بازار و جلوگیری از خریدهای هیجانی بهخوبی نمایان شد.
الهی سرشت با قدردانی از بانوان بهعنوان مدیران اصلی اقتصاد خانواده، افزود: اگر مدیریت صحیح در خانوادهها و پرهیز از خریدهای هیجانی نبود، حتی با وجود تأمین گسترده کالا نیز امکان بروز کمبود در بازار وجود داشت.
فرماندار ایجرود با تشکر از دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و حوزههای نظارتی اظهار داشت: نتیجه تلاشهای مجموعه ستاد تنظیم بازار، رضایتمندی مردم و تأمین مناسب کالاهای اساسی در این ایام بود؛ بهگونهای که شهرستان با کمبود کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، حبوبات، خرما، نان، گندم، مرغ، تخم مرغ، قند و شکر و سایر اقلام مورد نیاز مواجه نشد.
الهی سرشت با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتها در بازار گفت: بازرسیها باید با جدیت بیشتری ادامه یابد و در حوزههایی مانند نانواییها و توزیع کالاهای اساسی هیچگونه تخلفی پذیرفته نیست.
وی همچنین بر مدیریت دقیق توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: توزیع کالا باید کاملاً هدفمند و کنترلشده باشد و از عرضه بیرویه جلوگیری شود تا ذخایر استراتژیک شهرستان را برای شرایط احتمالی ادامه مخاصمه دشمن حفظ کنیم.
فرماندار ایجرود با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای تولید و تأمین کالا در ماههای آینده خاطرنشان کرد: موضوع جوجهریزی، تأمین نهادههای دامی و کشت گندم و جو و مدیریت ذخایر کالاهای اساسی باید با برنامهریزی دقیق دنبال شود تا در ماههای پیشرو با هیچ گونه کمبودی در بازار مواجه نشویم.
وی با بیان اینکه نتیجه تلاشهای ستاد تنظیم بازار شهرستان، رضایتمندی مردم و تأمین کالاهای اساسی در ایام جنگ تحمیلی سوم بود و این روند باید تدوام داشته باشد، افزود: در حال حاضر از ۳۳ واحد مرغداری شهرستان ۲۰ واحد اقدام به جوجه ریزی و ۱۴ واحد با بیش از ۲۰ هزار راس اقدام به پروار دام سبک کردند و در مجموع آمار موجود در شهرستان شامل بیش از ۶۰ هزار راس دام سبک و ۱۱ هزار راس دام سنگین است.
الهی سرشت در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان در بازار اظهار داشت: با واحدهایی که به تذکرات توجه نکنند و مرتکب تخلف شوند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد و اطلاعرسانی این برخوردها میتواند نقش مهمی در بازدارندگی داشته باشد.
فرماندار ایجرود بر استمرار همکاریها برای حفظ ثبات بازار و تأمین نیازهای بازار تأکید کرد و گفت: رضایتمندی مردم مهمترین شاخص موفقیت در مدیریت بازار است و همه مدیران مرتبط شهرستان ایجرود و بخشداران باید در این مسیر با جدیت تلاش کنند.
