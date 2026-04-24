۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره تشرف به حج امسال

نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره تشرف به حج امسال

قم- مرجع تقلید شیعیان به استفتائی درباره‌ تشرف به بیت‌الله الحرام و سفر حج با توجه به شرایط کنونی پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسب استفتای مقلدین آیت الله مکارم شیرازی، درباره‌ تشرف به بیت‌الله الحرام و سفر حج در سال جاری با شرایط کنونی، معظم له حکم حج را چنین بیان کردند:

۱. کسانی که امسال تمکن از حج پیدا کرده، ولی به خاطر شرایط موجود نسبت به این سفر دچار خوف و ترس شده اند (ترس از خطر جانی، ناامنی جدی و مانند آن)، استطاعت شرعی آنان برای انجام حجه الاسلام حاصل نیست.

۲. کسانی که استطاعت آن‌ها مربوط به سال‌های قبل بوده، اگر اکنون نسبت به رفتن به حج، خوف و نگرانی عقلایی دارند می‌توانند سفر را به سال بعد موکول کنند.

کد مطلب 6809770

