به گزارش خبرگزاری مهر، حسب استفتای مقلدین آیت الله مکارم شیرازی، درباره‌ تشرف به بیت‌الله الحرام و سفر حج در سال جاری با شرایط کنونی، معظم له حکم حج را چنین بیان کردند:



۱. کسانی که امسال تمکن از حج پیدا کرده، ولی به خاطر شرایط موجود نسبت به این سفر دچار خوف و ترس شده اند (ترس از خطر جانی، ناامنی جدی و مانند آن)، استطاعت شرعی آنان برای انجام حجه الاسلام حاصل نیست.



۲. کسانی که استطاعت آن‌ها مربوط به سال‌های قبل بوده، اگر اکنون نسبت به رفتن به حج، خوف و نگرانی عقلایی دارند می‌توانند سفر را به سال بعد موکول کنند.