۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

حجت‌الاسلام سهرابی: آمریکا در باتلاق ایران گرفتار شده است

میناب- خطیب جمعه میناب گفت: در جنگ رمضان، حادثه طبس دیگری رقم خورد و آمریکا برای دومین بار شکست خود را تجربه کرد؛ آمریکا در باتلاق ایران گرفتار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میناب، ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: در جنگ رمضان، حادثه طبس دیگری در کشور رقم خورد و این یادآور شکست دوباره آمریکا در طبس بود.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ایران اسلامی با اراده و عزمی قوی و آمادگی کامل در برابر دشمنان ایستاده و می‌تواند آنان را شکست دهد.

خطیب جمعه موقت میناب با تأکید بر اینکه «ایران باتلاق آمریکاست»، خاطرنشان کرد: همان خدایی که در طبس آمریکا را شکست داد، همان خدا در اصفهان نیز آمریکا را شکست داد.

سهرابی بیان کرد: ترامپ با زبان بی‌زبانی می‌گوید اشتباه کردم و شکست خوردم و تردیدی نداریم که پیروزی از آن ایران خواهد بود.

وی تصریح کرد: ترامپ مدعی مذاکره است، اما آمریکا در گل گیر کرده و با دروغ می‌خواهد مذاکره را در جهان جا بیندازد؛ در حالی که دروغ می‌گوید.

سهرابی عنوان کرد: دشمن در مذاکره به ما حمله کرد. ترامپ دروغگو و مجسمه دروغگویی است و در این چند سال بیش از سه هزار دروغ گفته است.

خطیب جمعه موقت میناب ابراز کرد: ما حامی عزتمندانه مسئولان در مذاکرات هستیم و دشمنان راهی جز تعظیم در برابر ملت ایران ندارند.

وی افزود: حضور شما مردم در خیابان و میدان یک تکلیف است و باید تا آخر در کنار رزمندگان و مدافعان وطن باشیم.

سهرابی اضافه کرد: تنگه هرمز سلاح راهبردی ایران است، قدرت و هیبت دشمنان را خواهد شکست و اهرمی در فضای بین‌المللی و زبان گفتگوی ملت ایران در برابر دشمنان محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در پایان از مسئولان استانی و کشوری خواست که در ساخت مدرسه «شجره طیبه» میناب و گلزار شهدای دانش‌آموزی میناب تسریع کنند.

کد مطلب 6809793

