به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میناب، ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: در جنگ رمضان، حادثه طبس دیگری در کشور رقم خورد و این یادآور شکست دوباره آمریکا در طبس بود.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ایران اسلامی با اراده و عزمی قوی و آمادگی کامل در برابر دشمنان ایستاده و می‌تواند آنان را شکست دهد.

خطیب جمعه موقت میناب با تأکید بر اینکه «ایران باتلاق آمریکاست»، خاطرنشان کرد: همان خدایی که در طبس آمریکا را شکست داد، همان خدا در اصفهان نیز آمریکا را شکست داد.

سهرابی بیان کرد: ترامپ با زبان بی‌زبانی می‌گوید اشتباه کردم و شکست خوردم و تردیدی نداریم که پیروزی از آن ایران خواهد بود.

وی تصریح کرد: ترامپ مدعی مذاکره است، اما آمریکا در گل گیر کرده و با دروغ می‌خواهد مذاکره را در جهان جا بیندازد؛ در حالی که دروغ می‌گوید.

سهرابی عنوان کرد: دشمن در مذاکره به ما حمله کرد. ترامپ دروغگو و مجسمه دروغگویی است و در این چند سال بیش از سه هزار دروغ گفته است.

خطیب جمعه موقت میناب ابراز کرد: ما حامی عزتمندانه مسئولان در مذاکرات هستیم و دشمنان راهی جز تعظیم در برابر ملت ایران ندارند.

وی افزود: حضور شما مردم در خیابان و میدان یک تکلیف است و باید تا آخر در کنار رزمندگان و مدافعان وطن باشیم.

سهرابی اضافه کرد: تنگه هرمز سلاح راهبردی ایران است، قدرت و هیبت دشمنان را خواهد شکست و اهرمی در فضای بین‌المللی و زبان گفتگوی ملت ایران در برابر دشمنان محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در پایان از مسئولان استانی و کشوری خواست که در ساخت مدرسه «شجره طیبه» میناب و گلزار شهدای دانش‌آموزی میناب تسریع کنند.